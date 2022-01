Honor, smartwatch in offerta a metà prezzo solo per oggi

Ci sono degli smartwatch che si differenziano dalla massa per alcune caratteristiche particolari: sono resistenti agli urti e sono pensati per un utilizzo “avventuroso”. Uno di questi è l’Honor Watch GS Pro, orologio intelligente che ha ricevuto la certificazione di grado militare MIL-STD-810G che garantisce sulla resistenza agli urti e sull’utilizzo anche in condizioni difficili. Sono orologi che solitamente costano un po’ di più rispetto ai normali smartwatch, ma oggi l’Honor Watch GS Pro è in super offerta su Amazon con uno sconto di ben il 46%: lo paghi solamente 135,15€.

Oltre alla certificazione militare, lo smartwatch dell’azienda cinese ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori disponibili sul mercato. La batteria ha un’autonomia che può durare fino a 25 giorni, il GPS è integrato e le attività sportive supportate sono più di 100. Non mancano le varie funzionalità per il monitoraggio della salute come, ad esempio, la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Se siete alla ricerca di un wearable che vi possa accompagnare nelle vostre avventure e negli esercizi quotidiani, difficilmente troverete un’offerta migliore dell’Honor Watch GS Pro su Amazon.

Honor Watch GS Pro: le caratteristiche tecniche

Gran parte delle caratteristiche dell’Honor Watch GS Pro le abbiamo già elencate, ma adesso andiamo un po’ più in profondità e scopriamo cosa offre veramente lo smartwatch. Lo schermo è abbastanza grande e permette di avere sempre a portata di mano tutti i dati più importanti, tra cui i passi effettuati, il battito cardiaco e anche la batteria residua. L’utente ha anche molta libertà nel personalizzare il display scegliendo tra le tante watch faces disponibili.

Uno dei punti forti dello smartwatch è la sua resistenza. L’Honor Watch GS Pro ha ricevuto la certificazione di grado militare MIL-STD-810G e in totale ha superato 14 test tra cui quelli per la resistenza alle alte e basse temperature, umidità, altitudine e impermeabilità all’acqua e allo sporco. È il perfetto compagno di viaggio per le escursioni in montagna o per gli allenamenti in condizioni proibitive. Presente anche un doppio sistema di geolocalizzazione: GPS + GLONASS. Per le proprie attività all’aperto l’orologio intelligente fornisce informazioni preziose come l’orario dell’alba o del tramonto e le condizioni atmosferiche. In caso di burrasca in arrivo, una notifica ti avverte immediatamente.

Oltre a queste funzionalità pensate per gli avventurieri, sono presenti anche oltre 100 allenamenti personalizzati. L’Honor Watch GS Pro è anche uno dei pochi smartwatch con funzioni pensate per lo sci. Per il benessere personale e la salute c’è la classica frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno.

La durata della batteria è fino a 25 giorni con un utilizzo normale del dispositivo. Per gli appassionati di musica c’è anche una memoria interna di 2GB dove poter caricare i propri brani preferiti e ascoltarli direttamente dallo smartwatch.

Smartwatch Honor Watch GS Pro in offerta: sconto e prezzo

Un prezzo davvero speciale quello dell’Honor Watch GS Pro, disponibile su Amazon a 135,12€, ben il 46% in meno rispetto a quello consigliato. Acquistandolo oggi si risparmiano più di 110€. Lo smartwatch viene spedito da Amazon e per il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2022.

