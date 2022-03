Hoover, la lavatrice smart quasi a metà prezzo: offerta imperdibile

Trovare una lavatrice non è così semplice come possa sembrare. Si tratta infatti di uno degli elettrodomestici con l’aspettativa di vita più lunga tra quelli che abbiamo in casa e non possiamo assolutamente affidarci al caso. Sarà necessario trovare un dispositivo che, oltre a offrire funzioni e programmi di lavaggio in linea con le nostre aspetattive, garantisca alti standard qualitativi e robustezza. Per questo, nella scelta della lavatrice nuova, il marchio del produttore gioca un ruolo decisivo: affidarsi a un nome noto del settore, nella stragrande maggioranza dei casi, corrisponde a una sorta di “assicurazione sulla vita".

La Hoover H-Wash 300 Lite garantisce la qualità e l’affidabilità tipica degli elettrodomestici del produttore statunitense a un prezzo più che accessibile. Caratterizzata da un design minimal ed elegante, la lavatrice in offerta su Amazon aiuterà a tagliare decisamente consumi e costi legati al suo utilizzo: i cicli e le modalità di lavaggio permetteranno di adeguare i consumi al peso dei capi, permettendo così di risparmiare su acqua ed energia elettrica. Insomma, una vera e propria alleata nel taglio agli sprechi domestici.

Hoover H-Wash 300 Lite, caratteristiche e funzionalità

La Hoover H-Wash 300 Lite è una lavatrice a libera installazione e carica frontale, con una capacità di carico di 9 chilogrammi. Con i suoi 15 cicli di lavaggio preimpostati è di fatto impossibile non trovarne uno adatto alle proprie necessità: che si voglia semplicemente risciacquare dei capi già lavati, o ci sia bisogno di una pulizia approfondita di abiti particolarmente sporchi, la lavatrice del produttore statunitense vi aiuterà a ottenere il risultato sperato.

I Cicli Care sono sicuramente la funzionalità che salta immediatamente all’occhio della Hoover H-Wash 300 Lite. La lavatrice del produttore statunitense mette infatti a disposizione un estensivo set di cicli di lavaggio che consente di preservare anche le fibre più delicate, senza correre il rischio di rovinare i nostri capi preferiti per sempre. A questi si aggiunge poi il ciclo Allergy Care, studiato per rimuovere dagli abiti allergeni e batteri con lavaggi a 60° C.

In tema di risparmio energetico, non si potrà non apprezzare la funzionalità KG mode che, nel corso dei primi 4 minuti di lavaggio, si occupa di pesare la biancheria all’interno del cestello e regolare di conseguenza il consumo di acqua e la durata del lavaggio. In questo modo non sarà più un problema fare lavaggi a “mezzo carico" o solo con pochi capi in lana o seta: la H-Wash 300 Lite adatterà i propri consumi, garantendo risparmi in bolletta. L’unica cosa che dovrete ricordare sarà di dosare accuratamente il detersivo per evitare sprechi su questo fronte. In casi come questi, utilizzare detersivi “Pods" (come Dash Pods All in 1, qui in offerta quasi a metà prezzo) può essere di grande aiuto: basta inserire una bustina predosata in fondo al cestello e il gioco è fatto.

Ma non è tutto: la H-Wash 300 Lite è anche in grado di comunicare con il nostro smartphone grazie alla connettività a corto raggio NFC. Installando l’app Wizard sul nostro dispositivo mobile e appoggiandolo all’elettrodomestico saremo in grado di accedere a contenuti extra come consigli di lavaggio, suggerimenti per risparmiare acqua ed energia elettrica e accedere direttamente al supporto online in caso di problemi.

Hoover H-Wash 300 Lite in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Capire come mai la Hoover H-Wash 300 Lite sia tra le offerte top di oggi su Amazon non è affatto complicato. La lavatrice da 8 kg del produttore statunitense è disponibile con uno sconto del 41% del listino, con il prezzo che crolla al di sotto dei 300 euro (293,99 euro per la precisione). Il costo include anche il ritiro del vecchio elettrodomestico, mentre con un piccolo supplemento (15 euro) è possibile richiedere anche l’installazione della nuova lavatrice.

Hoover H-Wash 300 Lite, lavatrice a carica frontale da 9 Kg, libera installazione, connettività NFC