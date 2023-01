Hoover, la scopa elettrica costa la metà: offerta imperdibile

Leggere e facili da utilizzare, le scope elettriche senza fili sono uno dei migliori alleati nella pulizia quotidiana di casa. Grazie ai vari accessori, infatti, permettono di pulire tutte le superfici di casa, non solo i pavimenti.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

La Hoover H-FREE 100 ne è un esempio lampante. La scopa elettrica con tecnologia ciclonica dello storico produttore statunitense è dotata di un set completo di accessori grazie ai quali aspirare polvere non solo dai pavimenti, ma anche da tavoli, librerie e altre superfici piane di casa. E grazie alla spazzola per peli di animali, aiuta a rimuovere velocemente tutti i "regalini" che i nostri amici a quattro zampe lasciano in giro per casa. L’offerta top su Amazon, poi, è imperdibile: acquistandola oggi, pagherai la Hoover H-FREE 100 meno della metà del listino.

Hoover H-FREE 100

Hoover H-FREE 100 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Leggera e con un’autonomia con singola carica superiore ai 40 minuti, la Hoover H-FREE 100 è una scopa elettrica versatile e maneggevole. Grazie ai LED presenti sulla spazzola è possibile illuminare anche gli angoli più nascosti (sotto il divano, ad esempio) e individuare così con facilità polvere e sporco. La tecnologia ciclonica garantisce invece un’elevata potenza di aspirazione e consente di separare la polvere dall’aria, garantendo così ottime performance di pulizia e un’aria più pulita in casa.

Le spazzole e gli accessori inclusi permettono di pulire superfici di ogni tipo. Con lo spazzolone sarà possibile raccogliere polvere, sporco e peli di animali dai pavimenti e dai tappeti senza grosse difficoltà. Con la bocchetta per fessure, invece, puoi raggiungere facilmente gli angoli più lontani e infilarti nei pertugi più stretti, per una pulizia profonda e duratura.

Il contenitore a grande capacità (capienza di 0,9 litri) è invece perfetto per pulizie lunghe e accurate. Dovrai svuotarlo meno spesso rispetto ad altre scope elettriche senza fili, permettendoti di risparmiare tempo prezioso. E grazie all’esclusivo sistema di apertura a click, svuotarlo sarà semplicissimo: basterà premere un pulsante e il gioco è fatto. Senza sporcarsi le mani e senza entrare in contatto diretto con la polvere.

Hoover H-FREE 100 mai così conveniente: sconto e prezzo

Come accennato inizialmente, la Hoover H-FREE 100 è tra le migliori offerte di oggi su Amazon. Merito dello sconto del 51% sul listino, che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Comprandola oggi, la Hoover H-FREE 100 costa solo 102,90 euro, con un risparmio di 108 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore statunitense.

Hoover H-FREE 100