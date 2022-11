Hoover, lavatrice smart con sconto top: a questo prezzo è da comprare subito

Non solo telefonini, TV o lampadine e termostati. Ormai la connettività senza fili (Wi-Fi, Bluetooth o NFC) ha "invaso" anche il mondo degli elettrodomestici, rendendoli smart e controllabili a distanza tramite il proprio smartphone

Ne è un esempio la lavatrice Hoover H-WASH 300 LITE oggi in offerta su Amazon, che non solo mette a disposizione un grande numero di programmi di lavaggio pensati per proteggere le fibre dei nostri abiti, ma grazie alla connettività NFC e alla sincronizzazione con lo smartphone fornisce informazioni utili sui lavaggi in corso e consigli su come ottenere i migliori risultati dalla lavatrice. Comprandola oggi, poi, si potrà usufruire di uno sconto mai visto prima: risparmierete ben 225 euro sul prezzo di listino.

Hoover H-WASH 300 LITE scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie al cestello da 9 chilogrammi, centrifuga a 1.400 giri e decine di programmi di lavaggio, la Hoover H-WASH 300 LITE sarà la vostra più grande alleata per avere capi sempre puliti e profumati con il minimo consumo di acqua ed energia elettrica. Grazie al sistema KG Mode, infatti, la lavatrice del produttore statunitense pesa il bucato nei primi 4 minuti del programma di lavaggio e adatta l’utilizzo dell’acqua e la temperatura al numero di capi presenti nel cestello.

Non solo: grazie alla connettività NFC e all’app Hoover Wizard, sarà possibile ricevere informazioni sullo stato dell’elettrodomestico e suggerimenti sui migliori programmi per ottenere un pulito impeccabile direttamente sullo smartphone. La funzione Lavaggio guidato, infatti, ti permette di scegliere il miglior programma di lavaggio in base ai capi che stai per lavare: inserisci le informazioni richieste nell’app ed eviterai di rovinare il tuo maglione o la camicia preferiti.

Tra i moltissimi cicli di lavaggio disponibili, poi, spiccano senza dubbio i Cicli Care, pensati per preservare l’integrità delle fibre più delicate, e l’Allergy Care, studiato per rimuovere allergeni e batteri aumentando la temperatura di lavaggio fino a 60°C per un tempo prolungato e allungando la fase di risciacquo.

Lavatrice Hoover mai così conveniente: sconto e prezzo Amazon

Come accennato, la Hoover H-WASH 300 LITE è tra le offerte top di oggi su Amazon grazie a una promozione che permette di risparmiare oltre 225 euro sul listino. Lo sconto del 43% fa infatti scendere il prezzo dagli originari 525,00 euro a 299,99 euro, livello più basso mai raggiunto sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. A questo prezzo, insomma, è da acquistare immediatamente.

Hoover H-WASH 300 LITE, lavatrice smart con connettività NFC, KG Mode e cicli Care