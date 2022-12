Hoover, il prezzo della lavasciuga è crollato: sconto imperdibile

Chi le ha provate, poi non è più tornato indietro. Le lavasciuga sono un po’ il non-plus-ultra del mondo del lavaggio domestico di abiti e capi di ogni genere. Uniscono in un solo elettrodomestico le funzioni di lavatrice e asciugatrice, permettendo di risparmiare tempo, spazio e denaro.

La Hoover H-Wash&Dry 300 Pro ne è un esempio lampante. Questo elettrodomestico a libera installazione e carica frontale permette di lavare i vostri capi (anche i più delicati) e asciugarli in un’unica operazione. Anche se non siete in casa, vi basterà impostare il programma che meglio si adatta agli abiti da lavare, avviarlo e dimenticarsene: quando tornerete sarà tutto lavato e asciugato. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, costa pochissimo: il ribasso sul prezzo di listino è del 42%.

Hoover H-Wash&Dry 300 Pro, lavasciuga carica frontale da 10 kg

Hoover H-Wash&Dry 300 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

A libera installazione e carica frontale, la lavasciuga Hoover H-Wash&Dry 300 Pro ha un carico massimo di 10 chilogrammi (sei chilogrammi in asciugatura) e un set completo di programmi di lavaggio e asciugatura che ti permetteranno di prenderti cura dei tuoi capi preferiti (anche i più delicati) senza timore di rovinarli.

La lavasciuga del marchio statunitense vanta infatti ben 4 programmi di lavaggio per capi delicati, ai quali vanno ad aggiungersi i programmi "più comuni". Non manca poi la funzione vapore, un programma di lavaggio per capi delicati che permette di pulire e igienizzare con un solo ciclo. L’ideale, insomma, se dovete lavare capi di bambini piccoli.

Grazie alla connettività Wi-Fi ed NFC, poi, è possibile sincronizzarla con lo smartphone e gestirla anche a distanza di chilometri. Sfruttando l’app per smartphone, ad esempio, potrete verificare se avete o meno attivato il lavaggio prima di uscire di casa. O ricevere informazioni e suggerimenti sui lavaggi o eventuali messaggi di errore. Insomma, un centro di controllo a distanza per la vostra lavasciuga.

Il nuovo motore inverter assicura poi ottime prestazioni energetiche e rumore quasi del tutto inesistente. La Hoover H-Wash&Dry 300 Pro rientra nella classe energetica A, assicurando così bassi consumi elettrici e un impatto decisamente contenuto sulla bolletta della corrente.

Lavasciuga Hoover costa pochissimo: sconto e prezzo finale

Un elettrodomestico estremamente funzionale e versatile disponibile oggi a un prezzo più che interessante. Come detto inizialmente, infatti, può essere acquistato con uno sconto del 42% sul listino, con il prezzo che scende a uno dei livelli più bassi degli ultimi tempi.

Oggi la Hoover H-Wash&Dry 300 Pro costa solamente 429,00 euro, con un risparmio di ben 270 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore statunitense. Un’offerta da non farsi scappare assolutamente per nessun motivo.

Hoover H-Wash&Dry 300 Pro, lavasciuga carica frontale da 10 kg