HP: l'All-In-One per la casa ora costa molto meno

Qualche anno fa, probabilmente, nessuno avrebbe scommesso sulla sopravvivenza in un mercato altamente competitivo come quello dell’elettronica, dei computer desktop e men che meno dei modelli "all-in-one", cioè tutto in uno, con la "CPU" (ma in realtà anche tutto il resto dell’elettronica) integrata nel monitor. Infatti, fino agli anni 2000, questa tipologia di computer da scrivania, era appannaggio di grandi studi professionali o dell’editoria e aveva dei grossi limiti tecnici dovuti allo spazio minimo a disposizione e al surriscaldamento.

Pioniere del settore è stata la categoria degli Apple iMac, che ha proposto con successo una prima versione nel lontano 1998. Poi sono arrivati gli schermi sottili LCD, che hanno sostituito a mano a mano gli schermi con tubo catodico. A fare la differenza, riguardo l’espansione del computer all-in-one, però e lo possiamo dire senza smentita, è sempre stata la discriminante del prezzo. Questa tecnologia era costosa. Ma oggi non più. E difatti grazie all’offerta Amazon, come quella sul computer HP PC 27 All-In-One, oggi è possibile acquistare questa tipologia di computer, utile da collocare in un piccolo studio o nella stanza dei ragazzi, con un taglio del prezzo molto interessante.

HP PC 27 All-In-One: caratteristiche tecniche

Il computer all-in-one HP PC 27, come dice il nome stesso, è un modello con schermo da 27 pollici. Il design semplice, pulito ed elegante nasconde al suo interno un hardware adatto a svolgere i classici compiti di produttività generale, del lavoro da casa e dell’intrattenimento con le ormai immancabili serie TV e i film.

A proposito: lo schermo ha una risoluzione di 1.920×1.080 pixel e una luminosità di 250 nit. Il cuore del computer invece è un processore Intel Core i3-1115G4 con 8/512 GB di memoria e scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 605.

La connettività è assicurata da 1 porta HDMI, 2 porte USB 2.0 e 2 porte USB 3.0.

HP PC 27 All-In-One: l’offerta Amazon

Il computer HP PC 27 All-in-one è disponibile in colore bianco argentato e viene spedito da Amazon con inclusa la tastiera wireless e il mouse USB. Il prezzo di listino è già conveniente, costa infatti, 799,99 euro che con l’offerta Amazon di oggi scende a 699,99 euro (-100 euro, -13%).

HP PC 27 All-In-One – Versione 8/512 GBno-description Windows 10 Home 64. Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile (vedi sotto)

Sistema operativo: Windows 10 Home 64

Processore: Intel Core i3-1115G4

Memoria: RAM 8 GB - SSD 512 GB

Schermo: Display con Casse Audio 27" FHD 1920 x 1080 IPS, Antiriflesso, Micro-Edge, 250 nit

Regolazione Schermo: Inclinazione da -5° a +20°

Caratteristiche: Wi-Fi, Bluetooth, Webcam Privacy e microfono integrato, Schermo con Casse audio, Lettore Micro SD, USB, USB-C, HDMI, RJ-45, Slot Kensington, Tastiera e Mouse USB Inclusi