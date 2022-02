HP ENVY 9420e, la stampante lowcost in offerta al miglior prezzo

Avere una buona stampante in casa è diventato oramai importantissimo: c’è sempre qualche documento da stampare, oppure qualche progetto per la scuola per i propri bambini. Rispetto a qualche anno fa, il prezzo delle stampanti è oramai sceso drasticamente: anche a meno di 100€ è possibile trovare un buon dispositivo multifunzione, che oltre a stampare permette anche di fotocopiare e scansionare fogli e documenti. Un esempio è la stampante multifunzione HP ENVY 6420e, una delle più vendute su Amazon, che oggi troviamo anche in offerta a 99,87€. Si tratta di una super offerta: era un bel po’ di tempo che la stampante HP non scendeva sotto la barriera dei 100€.

La periferica HP ENVY 6420e non ha caratteristiche particolari: è la classica stampante per famiglie affidabile e con un prezzo tutto sommato abbordabile. Stampa fronte-retro automaticamente, scansiona e fotocopia qualsiasi tipo di documento in pochissimi secondi ed è anche smart. Infatti, collegandola al Wi-Fi casalingo può essere controllata da remoto tramite smartphone e tablet utilizzando l’apposita app. Inoltre, incluso nel prezzo ci sono anche sei mesi di abbonamento a Instant Ink, il servizio di HP che spedisce automaticamente le cartucce a casa quando stanno per terminare.

HP ENVY 9420e: le caratteristiche

La stampante ideale per le famiglie e per lo studio. Possiamo riassumere così le caratteristiche della HP ENVY 6420e, la stampante lowcost in offerta oggi su Amazon. Si tratta di una periferica molto affidabile, sempre nelle prime posizioni tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce.

La stampante ha tutte le caratteristiche che si richiedono a un dispositivo pensato per l’utilizzo familiare: stampa fronte-retro, a colori e in bianco e nero ed è anche abbastanza veloce. Inoltre, è anche multifunzione: fotocopia e scansiona qualsiasi tipo di file, oltre a inviare fax. Il formato supportato è il classico A4.

La HP ENVY 6420e è anche una stampante smart. Infatti, può essere collegata alla rete Wi-Fi di casa ed essere controllata da remoto con smartphone e tablet utilizzando l’app di HP. In questo modo sarà possibile mandare in stampa dei documenti o dei progetti scolastici direttamente dal cellulare. Acquistando oggi la stampante, oltre all’offerta, è possibile ottenere sei mesi di inchiostro gratis abbonandosi al servizio Instant Ink di HP che invia automaticamente le cartucce quando stanno per finire. HP ENVY 6420e è compatibile con le cartucce originali HP 305 Nero, HP 305 Tricromia, HP 305XL Nero, HP 305XL Tricromia

HP ENVY 9420e in offerta su Amazon: prezzo e sconto

La stampante lowcost HP ENVY 9420e oggi è in offerta su Amazon a un prezzo di 99,87€, con uno sconto importante su quello di listino. Acquistandola oggi il risparmio è di quasi 20€ e di circa il 20% (ci riferiamo sempre al prezzo di listino). C’è anche la possibilità di acquistarla a rate a tasso zero: 5 rate da 19,98€ al mese (servizio offerto da Amazon). Il prodotto viene spedito e venduto direttamente dal sito di e-commerce e viene consegnato nel giro di un paio di giorni.

