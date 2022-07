HP LaserJet M110we, la stampante wireless al minimo storico: sconto imperdibile

Il tempo passa, la tecnologia fa passi da gigante, i dispositivi cambiano e si trasformano, ma ce ne sono alcuni che restano sempre uguali. Stiamo parlando delle stampanti, periferiche importantissime nella vita quotidiana. Oramai stampare un documento di lavoro, una ricetta medica o una semplice ricerca da portare a scuola è all’ordine del giorno e avere una stampante in casa è fondamentale. Per non parlare dell’ufficio, dove ogni giorno si stampano decine di documenti. Queste periferiche oramai hanno dei prezzi accessibili a molti, e quando le si trova in offerta è impossibile non approfittarne.

HP LaserJet M110we

Oggi su Amazon troviamo in offerta la stampante laser HP LaserJet M110we, periferica pensata sia per un utilizzo domestico sia per l’ufficio. Non è multifunzione, però si connette alla rete Wi-Fi e può essere gestita anche da remoto. Ad esempio si può stampare un documento direttamente dello smartphone anche se ci si trova a decine di chilometri di distanza (bisogna utilizzare l’app HP). Questa periferica è anche rispettosa dell’ambiente, grazie all’utilizzo di toner sostenibili. Al momento è la stampante più venduta su Amazon e il motivo è molto semplice: è disponibile con uno sconto del 30% al prezzo più basso del web e al minimo storico sulla piattaforma di e-commerce.

HP LaserJet M110we: le caratteristiche tecniche

La stampante HP LaserJet M110we è la più piccola della sua categoria, ma questo non va a inficiare le caratteristiche tecniche. Come detto, la periferica offre solamente la funzione di stampa e solo in bianco e nero. Si tratta di un classico modello da ufficio e da casa dove l’importante è stampare velocemente e contenere i costi per le cartucce o il toner. L’HP LaserJet M110we è in grado di stampare fino a 20 pagine al minuto e supporta anche la funzione fronte/retro.

Rispetto alle classiche stampanti che troviamo sul mercato, questo modello HP si connette anche alla rete Wi-Fi e può essere controllato e gestito da remoto utilizzando la piattaforma HP+ (alla quale bisogna registrarsi). Tramite questo servizio la stampante riceve aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità, oltre, appunto, a poter stampare direttamente dallo smartphone anche se non siamo vicini alla periferica. Con HP+ si può utilizzare anche il servizio Instant Ink che ti fa arrivare direttamente a casa il toner quando sta per finire. Acquistando oggi la stampante, questo servizio è gratuito per ben sei mesi. La periferica strizza anche un occhio alla sostenibilità utilizzando toner che rispettano l’ambiente.

HP LaserJet M110we in offerta su Amazon: prezzo e sconto

La stampante HP LaserJet M110we è in offerta su Amazon a un prezzo di 97,99€, con uno sconto di ben il 30% rispetto a quello di listino. Per la periferica si tratta del prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma di e-commerce. Difficilmente troverete un’altra stampante per l’ufficio con queste caratteristiche a meno di 100€. La stampante HP è già disponibile in magazzino e viene consegnata in tempi rapidissimi, anche meno di 24 ore per i clienti "Prime". E per il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

