HP Tango, la stampante smart la paghi la metà, ma solo fino a oggi

Le offerte della settimana del Black Friday stanno per terminare e sono rimaste poche ore per poterne ancora approfittare. Solo fino alle 23:59 di oggi 29 novembre sarà ancora possibile acquistare i regali di Natale risparmiando un bel po’ sul prezzo di migliaia di oggetti tecnologici. Un esempio è la stampante smart HP Tango, in offerta su Amazon a 99,99€, ben il 54% in meno rispetto al prezzo di listino.

Si tratta di una vera e propria offerta top: HP Tango è una delle prime stampanti smart che permette di stampare in qualsiasi momento utilizzando un qualsiasi dispositivo: l’importante è collegare lo smartphone o il tablet alla stampante presente a casa o in ufficio. Il tutto avviene tramite l’applicazione HP Smart che bisogna installare sul proprio telefonino. Ma questa non è l’unica funzione smart della periferica: ad esempio si può scansionare un documento con lo smartphone utilizzando l’app HP Smart e mandarlo in stampa sulla propria HP Tango. Inoltre, sono inclusi anche due mesi di abbonamento gratuito a HP Ink, il servizio premium che ti invia le cartucce direttamente a casa quando stanno per terminare.

HP Tango: caratteristiche e come funziona

HP Tango è una delle prime stampanti con funzionalità smart avanzate. Oltre a quelle classiche (stampare, scansionare e fotocopiare) permette all’utente di utilizzarla anche da remoto. In che modo? Molto semplice, tramite l’app HP Smart. L’importante è installare l’applicazione sul proprio smartphone e tablet e associare la stampante. Così sarà possibile stampare una foto direttamente dallo smartphone (è possibile inserire anche la carta fotografica) oppure scansionare un documento con l’app e poi mandarlo direttamente in stampa.

HP Tango comunica anche con la persona utilizzando proprio l’app, inviando notifiche quando ci sono dei problemi o sta terminando l’inchiostro. La stampante è compatibile con quattro tipi di cartucce differenti: HP 303 Nero, HP 303 Tricromia, HP 303XL Nero, HP 303XL Tricromia. Configurare HP Tango è molto semplice: si può usare la procedura guidata disponibile direttamente sull’app dello smartphone. La stampante ha dimensioni molto compatte e va bene sia in ufficio sia a casa.

HP Tango in offerta: sconto e prezzo

Se state cercando una stampante smart, semplice da configurare e con un ottimo prezzo, la HP Tango è quella che fa per voi. Oggi è in offerta su Amazon a un prezzo di 99,99€ (il più basso di sempre), con uno sconto di ben il 54% rispetto al prezzo di listino. Il risparmio netto è di 119,01€, una bella cifra. Inoltre, si può attivare gratuitamente l’abbonamento al servizio HP Ink per due mesi.

