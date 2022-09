Huawei annuncia il lancio del nuovo Huawei nova Y70

Il gigante dell’elettronica cinese Huawei ha annunciato il nuovo smartphone di fascia bassa dedicato al pubblico più giovane, cioè il Huawei nova Y70. Dal costo contenuto, il device ha tra le sue carte vincenti l’autonomia, grazie ad una grande batteria e al sistema AI Smart Power. Grossi compromessi, invece, per quando riguarda lo schermo: tecnologia LCD, un vistoso notch a V e cornici abbastanza spesse.

Huawei nova Y70: com’è fatto

Lo smartphone conta su un display LCD FullView da 6,75 pollici HD+, con rapporto schermo-corpo del 90,26% e sensore per le impronte digitali posto lateralmente.

L’azienda non ha specificato il tipo di processore a bordo del suo nova Y70, ma sappiamo che avrà 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite microSD fino a 512 GB. Il telefono ha anche in dotazione la tecnologia di compressione file EROFTS, che serve a ridurre al minimo lo spazio di archiviazione quando si effettua il download di file (canzoni, video e giochi).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Huawei nova Y70 conta su tre sensori posteriori e uno anteriore. Dietro sono alloggiati il principale da 48 MP, l’ultra grandangolare da 5 MP e quello di profondità da 2 MP, mentre davanti c’è la fotocamera per i selfie da 8 MP. Quest’ultima usa l’intelligenza artificiale per offrire diverse funzioni all’utente, come l’effetto Bokeh e l’Huawei AI Beauty.

Huawei nova Y70 è dotato di una grande batteria da ben 6.000 mAh, che dovrebbe garantire al telefono di arrivare agevolmente fino a sera anche in caso di utilizzo intenso. Huawei parla addirittura di sole due ricariche a settimana, un risultato credibile solo con un uso molto blando del dispositivo.

Dobe non arriva la batteria, ci pensa poi l’ottimizzazione software: "Grazie alla tecnologia AI Smart Power, che permette di risparmiare batteria, Huawei nova Y70 riesce a ottimizzare le sue otto aree di consumo d’energia", spiega la compagnia. La ricarica del telefono avviene alla potenza di 22,5W e Huawei ha dotato la batteria di un sistema di protezione a 13 strati e uno elettrochimico per ottimizzare la sicurezza della ricarica.

A detta di Huawei, inoltre, con una carica di appena il 5% (in Low Battery), il telefono può restare acceso in standby per 12 ore.

Huawei nova Y70: prezzo e disponibilità

In Italia, il nuovo smartphone del colosso cinese sarà disponibile nelle tonalità Crystal Blue e Midnight Black. E’ già in pre-ordine, fino al 3 ottobre al prezzo di partenza di 229,90 euro sull’Huawei Store. Successivamente approderà nei negozi e negli e-commerce.