Huawei FreeBuds 4i: le cuffiette con ANC al prezzo più basso di sempre

Nella sterminata offerta di cuffiette wireless di tipo “in-ear“, le Huawei FreeBuds 4i si sono distinte sin da quando sono arrivate sul mercato, a marzo 2021: ottima qualità del suono, design pulito che le rende comode da indossare, cancellazione attiva del rumore ANC e un prezzo corretto per quanto offerto, anche se non bassissimo.

Da quando ha dovuto limitare fortemente la propria presenza sul mercato globale degli smartphone, d’altronde, Huawei ha concentrato i suoi sforzi su altri settori, come quello dei wearable dove è sempre stata molto forte. Il risultato di questi sforzi è, tra gli altri prodotti, anche Huawei FreeBuds 4i: il classico buon prodotto di Huawei, che è fatto bene ma costa un po’ di più della media. Costava, perché ora il prezzo è sceso moltissimo su Amazon ed è quasi la metà di quello di lancio. Di fatto, quindi, oggi le cuffiette Huawei costano tanto quanto dei normalissimi auricolari economici anonimi anche se, a differenza del prezzo, la qualità del prodotto non è cambiata affatto.

Huawei FreeBuds 4i: caratteristiche tecniche

Le Huawei FreeBuds 4i sono cuffiette wireless in-ear, cioè che entrano dentro l’orecchio e lo tappano con i gommini, con cancellazione attiva del rumore (ANC), permessa dalla presenza di microfoni che captano il rumore ambientale che poi il chip integrato provvede a rimuovere generando una “anti-onda“.

I driver da 10 millimetri offrono una qualità audio elevata sia in chiamata telefonica che durante la riproduzione della musica, mentre grazie ai controlli touch configurabili è possibile gestire in modo intuitivo le tracce, il play e le pause. Infine, le Huawei FreeBuds 4i hanno anche una batteria che le tiene accese per ben 10 ore di riproduzione musicale (7,5 ore con l’ANC attivato).

Huawei FreeBuds 4i: l’offerta Amazon

Le Huawei FreeBuds 4i sono state lanciate a febbraio dell’anno scorso in Cina al prezzo di 499 yuan e sono arrivate il mese dopo anche in Italia a 89 euro. Adesso, però, sono al minimo storico su Amazon: 49,90 euro (-39 euro, -44%).