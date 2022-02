Huawei FreeBuds 4i di nuovo in offerta: costano pochissimo

Arrivate sul mercato a marzo 2021, le Huawei FreeBuds 4i si sono subito fatte amare per la qualità del suono e per la comodità, nonostante siano cuffiette di tipo “in-ear“. Questo tipo di design, che chiude l’orecchio con i gommini che entrano fin dentro il canale uditivo, a molti non piace. Ma le FreeBuds 4i risultano comunque comode alla maggior parte degli utenti che le provano.

Huawei, d’altronde, è nota per la qualità dei suoi prodotti e queste cuffiette wireless FreeBuds 4i non fanno eccezione: sono fatte bene, si sentono bene e durano anche tanto grazie ad un’ottima batteria. E, in più, hanno anche la cancellazione attiva del rumore (ANC). Per tutti questi motivi non costano poco, rispetto a molti altri prodotti concorrenti di altri brand, più o meno noti. Per fortuna, però, esistono le offerte su Amazon che ci permettono di acquistare le cuffiette wireless Huawei FreeBuds 4i con uno sconto di un terzo del prezzo totale. Adesso costano veramente poco, rispetto a ciò che offrono.

Huawei FreeBuds 4i: caratteristiche tecniche

Le Huawei FreeBuds 4i sono cuffiette wireless di tipo in-ear con cancellazione attiva del rumore, quindi dotate di microfoni in grado di captare il rumore di fondo affinché gli algoritmi di intelligenza artificiale possano rimuoverlo con l’opportuna “anti-onda“. L’efficienza di questi microfoni è molto elevata e lo si sente chiaramente anche durante le chiamate telefoniche.

Come è molto alta anche l’efficienza del driver da 10 millimetri, che offre una qualità audio molto buona durante la riproduzione della musica. E’ buona anche l’usabilità, grazie ai controlli touch facili da usare e da configurare all’interno dell’app per smartphone.

Infine, è ottima anche la batteria che tiene attive le cuffiette di Huawei per ben 10 ore vere di riproduzione musicale. Per non contare la carica aggiuntiva offerta dalla custodia con chiusura magnetica.

Huawei FreeBuds 4i: l’offerta Amazon

Le Huawei FreeBuds 4i costano un po’, non sono economiche come altri prodotti: prezzo di listino di 89 euro e ci sta, viste le ottime caratteristiche tecniche già descritte.

Ma non è affatto detto che voi dobbiate pagarle tanto: Huawei FreeBuds 4i su Amazon sono in sconto e costano solo 59,90 euro (-29,10 euro, -33%). In pratica uno sconto di un terzo pieno del prezzo ufficiale, solo durante il Black Friday sono arrivate a costare meno.

Huawei FreeBuds 4i – Cuffiette Wireless in-ear con Cancellazione Attiva del Rumore (ANC)