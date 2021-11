Huawei FreeBuds 4i, le cuffie wireless a metà prezzo per il Black Friday

Il Black Friday sta entrando nel vivo e troviamo sempre più offerte imperdibili che riguardano qualsiasi tipo di dispositivo: dagli smartphone, ai dispositivi per la smart home fino ad arrivare alle cuffie wireless. E proprio tra gli auricolari Bluetooth troviamo un’offerta molto interessante: le Huawei FreeBuds 4i sono in sconto del 44%, a un prezzo di 49,99€.

Non bisogna farsi ingannare dal prezzo relativamente basso: le cuffie true wireless dell’azienda cinese hanno delle caratteristiche da vero top di gamma. A partire dalla cancellazione attiva del rumore, che funziona in modo intelligente e si adatta automaticamente al suono ambientale. Huawei ha lavorato molto anche sul comfort e sulla facilità di utilizzo: per accoppiarle con un qualsiasi dispositivo Bluetooth (smartphone, tablet e anche computer) bastano pochi secondi. Se siete alla ricerca di un paio di cuffie wireless a meno di 50€, difficilmente troverete qualcosa di più completo delle Huawei FreeBuds 4i.

Caratteristiche auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds 4i

Le Huawei FreeBuds 4i hanno tutte le caratteristiche e le funzionalità di cui una persona ha bisogno in delle cuffie wireless da utilizzare tutti i giorni. Partiamo dal comfort: Huawei ha migliorato il design rispetto ai modelli precedenti per renderle ancora più comode da indossare. Per la parte audio, i driver da 10mm garantiscono una buona riproduzione sia mentre si sta ascoltando la musica, sia nelle chiamate. Per migliorare la qualità del suono c’è anche la tecnologia per la cancellazione attiva del rumore che si adatta ai suoni provenienti dall’esterno, in modo da non avere problemi durante l’ascolto (molto utile soprattutto se si sta facendo una chiamata di lavoro). Se, invece, c’è bisogno di sentire il rumore ambientale, si può attivare la modalità "Aware".

Sul fronte della connettività, gli auricolari Huawei FreeBuds si associano facilmente con qualsiasi dispositivo Bluetooth. Con gli smartphone Huawei aggiornati alla EMUI 10, l’associazione è automatica e basta un semplice tap sullo schermo. La batteria assicura un’autonomia fino a 10 ore e grazie alla ricarica rapida bastano 10 minuti per avere 4 ore extra.

Cuffie wireless Huawei FreeBuds 4i: prezzo e sconto

Le Huawei FreeBuds 4i sono uno degli affari del Black Friday di Amazon. Sono disponibili sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 49,99€, il 44% in meno rispetto al prezzo consigliato. A meno di 50€ è difficile trovare qualcosa di meglio per quanto riguarda le cuffie wireless. Se ci fossero dei problemi con gli auricolari, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Gli auricolari Huawei FreeBuds 4i sono disponibili in tre colorazioni differenti: Nero, Bianco e Grigio.

Huawei FreeBuds 4i- Nero

Huawei FreeBuds 4i- Bianco

Huawei FreeBuds 4i- Grigio

