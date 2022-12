Huawei FreeBuds 5i ufficiali: caratteristiche e prezzo

Dopo varie indiscrezioni sono ufficialmente disponibili anche in Italia gli auricolari True Wireless Stereo Huawei FreeBuds 5i, che dal prossimo 9 gennaio si potranno acquistare sullo store del produttore cinese a poco meno di 100 euro. Un prezzo decisamente buono, vista la presenza su questo modello di alcune caratteristiche tecniche che, solitamente, si trovano soltanto in una fascia di prezzo superiore.

Huawei FreeBuds 5i: caratteristiche tecniche

I Huawei FreeBuds 5i sono auricolari wireless con connessione Bluetooth 5.2 che possono essere collegati contemporaneamente a due dispositivi diversi, ed essere utilizzati indifferentemente in qualsiasi momento, senza ogni volta dover impostare la connessione manualmente.

Ad esempio, se si sta guardando un fil sul tablet e si ascolta l’audio indossando gli auricolari, ma poi arriva una chiamata sullo smartphone, si può rispondere utilizzando gli Huawei FreeBuds 5i senza dover far nulla. Sono ovviamente compatibili con tutti i principali sistemi operativi: Android, iOS e Windows.

Non manca nemmeno la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), utile quado si chiama con il proprio smartphone e ci si trova per strada, mentre per un ascolto della musica in alta fedeltà c’è la certificazione Hi-Res. Sempre in tema di certificazione, gli auricolari di Huawei, dispongono della IP54 che ne garantisce una discreta resistenza ad acqua e polvere.

Huawei afferma che con una ricarica rapida di soli 15 minuti i suoi FreeBuds 5i garantiscono un’autonomia di 4 ore, che diventano 28 ore utilizzando la custodia di ricarica. Una volta indossati sono leggeri (solo 49 grammi di peso) e hanno un design rinnovato rispetto al modello precedente: ora infatti ogni singolo auricolare è lungo 29 mm, ovvero 7 mm in meno dei FreeBuds 4i.

Huawei FreeBuds 5i prezzo e disponibilità

Dal 9 gennaio su Huawei Store si potranno acquistare i FreeBuds 5i al prezzo di 99,90 euro, nelle colorazioni Isle Blue, Nebula Black e Ceramic White. Da oggi e fino all’8 gennaio è possibile usufruire di uno buono sconto di 10 euro per l’acquisto degli auricolari valido fino al 31 gennaio.