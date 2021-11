Huawei FreeBuds Pro: col Black Friday anticipato costano la metà

Chi cerca un nuovo auricolare true wireless che sia equipaggiato con cancellazione attiva del rumore, un sistema di microfoni per poter parlare al telefono e supporti la ricarica rapida, non deve farsi scappare i Huawei FreeBuds Pro. Soprattutto, potrà acquistarli a metà prezzo su Amazon anche prima del Black Friday.

Gli auricolari di Huawei sono tra i migliori true wireless in circolazione e sono compatibili con gli smartphone Android. Si tratta di cuffie in-ear di alta qualità, che oltre a offrire un’audio eccellente consentono anche di connettersi a due dispositivi contemporaneamente. Il design è elegante e soprattutto a prova di comfort: i pratici gommini in silicone da inserire nel padiglione auricolare sono morbidi e possono essere indossati per molto tempo senza provare fastidio. Gli auricolari FreeBuds Pro di Huawei sono auricolari di fascia alta e chi vuole acquistarli può sperare di trovarli a un buon prezzo durante gli sconti del Black Friday, oppure approfittare subito della promozione Amazon e del suo sconto del 45%.

Huawei FreeBuds Pro: le caratteristiche

Passiamo ora a vedere nel dettaglio le caratteristiche di questi auricolari true wireless di alta fascia. I FreedBuds Pro di Huawei sono degli auricolari wireless con forma in-ear dal peso di appena 63 grammi e dotato di un gommino in silicone che li rende confortevoli anche se indossati per diverse ore.

Gli auricolari sono dotati di un sistema di cancellazione attiva del rumore: riconoscono i rumori ambientali e variano la modalità di cancellazione, così da ottimizzare l’ascolto e garantire sempre la massima qualità dell’audio in riproduzione. Inoltre, sono dotati di una modalità Voce che limita i rumori circostanti e ottimizza la rilevazione della voce, mentre semplicemente tenendo premuto un pulsante sull’auricolare ci si potrà ricollegare con l’ambiente passando alla modalità Awareness.

Il suono è dinamico, così da garantire sempre un’eccellente qualità di ascolto, mentre il sistema a tre microfoni posizionati due verso l’esterno e uno verso l’interno permette sia di ottimizzare la cancellazione del rumore, che di migliorare la qualità della voce registrata o in chiamata. Altro punto di forza è il supporto della connessione Dual Device, che permette di collegare simultaneamente due dispositivi e di passare da uno all’altro con un semplice tocco e la garanzia di una connessione stabile, anche con lo smartphone in borsa.

La batteria da 55 mAh garantisce un’autonomia di 8 ore di riproduzione, che si estende fino a 30 ore se accompagnati dalla custodia. Inoltre, supportano la ricarica rapida wireless e sono certificati IPX4, ottimi da indossare per i propri allenamenti.

Huawei FreeBuds Pro: l’offerta su Amazon

Gli auricolari FreeBuds Pro di Huawei sono disponibili nella colorazione Ceramic White e costano su Amazon 179 euro. Per chi non vuole aspettare il Black Friday per fare un ottimo affare, potrà approfittare dello sconto del 45% su Amazon dove sono in vendita a 99 euro tra le offerte top.

Huawei FreeBuds Pro: auricolari true wireless di alta fascia