Huawei FreeBuds Pro: gli auricolari con ANC su Amazon costano la metà

Il mercato degli auricolari true wireless è ricchissimo di proposte, da tantissimi marchi. C’è una enorme quantità di modelli a basso e bassissimo prezzo, tutti cinesi e semi anonimi, e poi ci sono un buon numero di prodotti di fascia alta e altissima. In questa seconda categoria ricadono le cuffiette Huawei FreeBusd Pro, modello non più recentissimo ma ancora assolutamente valido. Specialmente al prezzo attuale, veramente basso grazie ad una strepitosa offerta su Amazon.

Huawei FreeBusd Pro – Auricolari in-ear con Cancellazione attiva del rumore

Huawei FreeBuds Pro: caratteristiche tecniche

Le cuffiette true wireless Huawei Freebuds Pro sono auricolari top di gamma con driver dinamicida 11 millimetri di tipo in-ear, che si inseriscono direttamente nel canale uditivo e lo chiudono con i gommini in silicone.

Hanno una scheda tecnica di tutto rilievo, nella quale non manca di certo un buon sistema ANC per la cancellazione attiva del rumore (basata su tre microfoni, il più completo), né la modalità Awarness per ascoltare i rumori esterni, quando lo si vuole, senza togliersi le cuffiette. C’è persino una modalità "Vocale", per far passare solo la voce umana di un eventuale interlocutore che ci sta davanti, mentre noi abbiamo ancora le cuffiette indossate.

Il sensore osseo, invece, si attiva durante le chiamate per amplificare la propria voce e migliorando così il suono per chi ci ascolta dall’altra parte. I tre microfoni catturano la voce e consentono di cancellare rumori esterni ma aiutano anche a eliminare le interferenze causate dal vento.

Non manca la possibilità di collegare simultaneamente due dispositivi di riproduzione allo stesso paio di cuffiette, passando dall’uno all’altro senza perdere la connessione, né la funzione "Trova i miei auricolari" che mostra nell’app di gestione una mappa con il punto in cui si trovano le cuffiette.

Gli auricolari hanno un’autonomia di ascolto di 5 ore con ANC e di 8 ore senza, che salgono a 36 ore con la batteria della custodia, che ha una capacità di 580 mAh.

Huawei FreeBuds Pro: l’offerta Amazon

Gli auricolari Huawei FreeBuds Pro hanno un prezzo di listino di 179 euro, molto buono rispetto a quello di altre cuffiette di alta gamma di marchi concorrenti (Apple, Beats, Sony, Sennheiser, Bose, Samsung…). Al momento, su Amazon, è persino possibile acquistarli alla metà e il prezzo scende a soli 89 euro (-50%, -89,10 euro). Più che uno sconto è un regalo, magari di Natale.

