Huawei, cuffie wireless in offerta al minimo storico e le paghi la metà

Oggi 3 dicembre è il giorno ideale per chi è alla ricerca di un paio di cuffie wireless top di gamma in super sconto. Su Amazon, infatti, sono disponibili le Huawei FreeBuds Studio in offerta a 132,16€, meno della metà del loro prezzo di listino. Si tratta di cuffie top di gamma, pensate sia per l’uso quotidiano ma anche per un ascolto professionale.

Leggendo la scheda tecnica si capisce subito che siamo di fronte a cuffie wireless over-ear ben al di sopra della media. Hanno tutte le funzionalità tipiche dei dispositivi di questa fascia di prezzo, a partire dalla cancellazione attiva del rumore che si adatta alle varie situazioni della giornata, ma anche alcune caratteristiche premium. Le Huawei FreeBuds Studio si difendono bene anche sul fronte dell’autonomia che può arrivare fino a 20 ore di ascolto. In vista del Natale queste cuffie si candidano a essere tra le migliori idee regalo in ambito musicale, soprattutto a un prezzo così invitante. Acquistandole oggi si risparmiano ben 167,83€ sul prezzo consigliato.

Cuffie wireless Huawei FreeBuds Studio: caratteristiche tecniche

Come si può intuire dal nome, le cuffie Huawei FreeBuds Studio sono semi-professionali. Ideali per chi è alla ricerca di cuffie per un uso quotidiano, ma che allo stesso tempo non vuole compromessi sulla qualità del suono. Le Huawei FreeBuds Studio hanno un diaframma da 40mm progettato dall’azienda cinese per garantire il miglior ascolto possibile con qualsiasi tipo di suono.

Non manca la cancellazione attiva del rumore che è anche dinamica e si adatta alle diverse situazioni. Ad esempio, impostando la modalità comfort verranno cancellati i rumori dell’aria condizionata e dei computer, molto utile se si trova in biblioteca o in co-working. La modalità "awareness", invece, disattiva la cancellazione attiva del rumore e permette di ascoltare i suoni ambientali.

Le cuffie wireless di Huawei sono ottime anche per fare chiamate di lavoro, grazie alla presenza di otto microfoni che annullano il rumore esterno e permettono all’altra persona di ascoltare chiaramente la nostra voce. Associarle a qualsiasi dispositivo è molto semplice: bastano pochi secondi e un tap sullo schermo per iniziare ad ascoltare i propri brani preferiti dallo smartphone, tablet o computer. L’autonomia può arrivare fino a 20 ore di ascolto disattivando la cancellazione attiva del rumore.

Huawei FreeBuds Studio in offerta: sconto e prezzo

Con oltre il 56% di sconto, le cuffie Huawei FreeBuds Studio sono tra le migliori offerte della giornata su Amazon. Sono in promozione a un prezzo di 132,16€, con un risparmio di ben 167,83€ sul prezzo di listino. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire se siete alla ricerca di cuffie wireless top di gamma. Come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

