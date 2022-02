Huawei GT 2 Pro, a questo prezzo è da comprare subito

Gli smartwatch sono diventati un fedele compagno “di viaggio" per migliaia di italiani. Oramai è diventata quasi un’abitudine incontrare persone che “smanettano" con lo smartwatch proprio come se fosse un cellulare. Gli orologi intelligenti integrano funzionalità avanzatissime: mostrano le notifiche dello smartphone, permettono di rispondere a messaggi e chiamate, sostituiscono il navigatore e soprattutto tengono sotto controllo il nostro stato di salute. Non tutti i modelli offrono queste funzionalità, ma solamente quelli più avanzati, come ad esempio il Huawei GT 2 Pro, che oggi troviamo in super offerta su Amazon. Lo smartwatch di Huawei è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 176,50€, ben il 41% in meno rispetto a quello di listino.

Come si intuisce dal nome, si tratta di un orologio con tante funzionalità smart e che si adatta a qualsiasi tipo di persona. Per gli amanti dello sport offre più di 100 modalità sportive, mentre per chi vuole monitorare i parametri vitali controlla sia il battito cardiaco sia la qualità del sonno. Inoltre, ha un design molto elegante e si abbina a qualsiasi outfit, sostituendo in tutto e per tutto l’orologio analogico. L’offerta è molto allettante, per questo motivo bisogna essere veloci nell’approfittarne: dura solamente pochi giorni.

Huawei GT 2 Pro: la scheda tecnica

Salute, sport e design. Il Huawei Watch GT 2 Pro rappresenta alla perfezione come deve essere uno smartwatch: design classico, anima moderna. Nonostante sia uscito sul mercato da un po’ di tempo, lo smartwatch di Huawei resta ancora molto valido e sotto molti aspetti è anche migliore rispetto a dispositivi che costano di più e che sono stati lanciati da pochi mesi.

Partiamo dallo schermo. Il display dello smartwatch ha una forma circolare ed è grande 1,39". Il quadrante può essere personalizzato in base alle proprie necessità scegliendone uno tra i tanti messi a disposizione da Huawei. La parte più interessante, però, è nascosta sotto il quadrante. Il potente processore sviluppato dall’azienda cinese supporta tante applicazioni e offre un monitoraggio della salute completo grazie alla presenza di tanti sensori.

Lo smartwatch ha anche delle funzionalità pensate per chi ama viaggiare: basta dare un’occhiata al display per sapere gli orari di alba e tramonto e quando sorge e tramonta la luna. Inoltre, è possibile conoscere anche le fasi lunari e le fasi di marea. Tra le oltre 100 modalità di allenamento presenti, ci sono sport avventurosi come sci e snowboarding su pista. L’orologio ha anche una modalità ad hoc per il golf, in grado di analizzare in maniera intelligente la postura dello swing e fornire dati di riferimento per migliorarne la velocità e la frequenza. Avere il Huawei Watch GT 2 Pro al polso è come avere un coach sempre al proprio fianco, che ci sprona in ogni istante, con consigli utili e mirati.

Grazie alla tecnologia HUAWEI TruSeen™ 4.0+ è possibile monitorare il battito cardiaco in ogni momento della giornata e nel caso in cui il valore supera o scende sotto la norma, veniamo avvisati immediatamente. Altre funzionalità utili sono il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue, report completi sulla qualità del sonno e il monitoraggio dello stress con esercizi ad hoc per la respirazione. Chiudiamo con l’autonomia: la batteria dello smartwatch ha una durata di circa due settimane.

Huawei GT 2 Pro in offerta: prezzo e sconto

Una super offerta per uno smartwatch che ha un prezzo molto interessante e che resta ancora uno dei migliori disponibili sul mercato. Il Huawei Watch GT 2 Pro è disponibile in offerta a 176,50€, ben il 41% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano più di 120€. Se dovete fare un regalo o dovete acquistare un nuovo orologio, questo smartwatch è tra i primi da tenere in considerazione. Il dispositivo viene venduto e spedito da Amazon e per il reso ci sono due settimane di tempo.

