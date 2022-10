Huawei MateBook 14, sconto sconvolgente: a questo prezzo è da acquistare subito

Huawei non è solo smartphone e smartwatch, ma da oramai diversi anni ha portato in Italia anche i suoi computer portatili. Che oltre ad avere un buon prezzo, non hanno subito il ban imposto dagli Stati Uniti alcuni anni fa. Questo vuol dire che a bordo troviamo il sistema operativo Windows aggiornato all’ultima versione e che riceve costantemente aggiornamenti software e di sicurezza. L’azienda cinese ha portato in Italia diversi modelli della sua lineup, tutti contraddistinti da un’ottima qualità nei materiali e nelle componenti utilizzate.

Come ad esempio il Huawei MateBook 14 che oggi troviamo in super offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Il computer top di gamma, infatti, è disponibile con un super sconto del 33% e si risparmiano 350€ sul prezzo di listino. Lo si paga quanto un medio di gamma, ma le caratteristiche sono quelle tipiche di un computer di fascia superiore. Come si intuisce bene dalla presenza del processore AMD Ryzen 7 4800H, dallo schermo con risoluzione 2K e dal SSD da ben 512GB. Un computer molto versatile che può essere utilizzato sia per studiare, sia per preparare tesine e documenti, sia per il lavoro di tutti i giorni. Un’occasione da non farsi scappare, per un computer davvero potente.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Huawei MateBook 14

Huawei MateBook 14: le caratteristiche

Il Huawei MateBook 14 ha dimensioni e caratteristiche tipiche di un computer pensato per il lavoro e per lo studio. È abbastanza compatto e ha il form factor tipico di un ultra-book. Quindi è leggero, occupa poco spazio e non crea problemi quando lo si porta in giro nelle riunioni.

Lo schermo è uno dei punti forti del laptop. Ha un display FullView con risoluzione 2K e il rapporto schermo-corpo è del 90% (quindi le cornici laterali sono super sottili). Il pannello copre il 100% dello spazio colore sRGB; quindi, i colori sono vividi e realistici. Sotto la scocca troviamo il potente processore AMD Ryzen 7 4800H, supportato da 8GB di RAM e da un SSD da 512GB. Componenti che permettono di utilizzare applicazioni pesanti come i programmi di fotoritocco o di video editing.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Non manca una fotocamera per fare le videochiamate, molto utile soprattutto per chi lo utilizza per lavoro. La batteria permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla presenza di un caricatore molto potente lo si ricarica completamente in poco più di un’ora. Molto utile soprattutto quando si è in viaggio e si ha la necessità di avere un po’ di carica extra.

Il computer offre anche funzionalità molto utili. Come ad esempio la funzione Huawei Share, che permette di trasformare il proprio smartphone in un secondo schermo, anche senza connessione a Internet. In questo modo trasferire file tra i due dispositivi è immediato e si può anche lavorare su due diversi documenti in contemporanea.

Huawei MateBook 14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e super sconto per il computer portatile Huawei MateBook 14: oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% a un prezzo di 699€. Per il dispositivo si tratta del minimo storico: si risparmiano 350€ sul prezzo di listino. A meno di 700€ è difficile trovare di meglio: come abbiamo visto nella scheda tecnica ha componenti che assicurano prestazioni elevatissime. Il computer è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e la consegna gratuita avviene in tempi piuttosto rapidi. Si ha anche tutto il tempo per testarlo fino a fondo: per il reso si hanno a disposizione ben 30 giorni.

Huawei MateBook 14

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram