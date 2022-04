Huawei MateBook D 15 è in offerta: la potenza ora costa pochissimo

Nonostante sia in fortissima difficoltà nel mercato degli smartphone, dal quale è stata praticamente buttata fuori dagli Stati Uniti, in quello dei laptop Huawei è ancora fortissima: non solo continua a presentare nuovi modelli dalle ottime caratteristiche tecniche, ma i suoi prodotti sono anche molto apprezzati tanto che mantengono ancora un prezzo molto superiore alla media.

I laptop Huawei, in altre parole, sono e sono percepiti come prodotti premium e per i quali vale la pena di spendere di più. E’ premium il design, nettamente riconoscibile, è di alto livello la scheda tecnica e, infine, i materiali e la qualità costruttiva sono di livello superiore. Un esempio di prodotto del genere, con questa filosofia, è il Huawei MateBook D 15: è un ottimo laptop da 15 pollici per l’uso generico da ufficio e per il divertimento, con un prezzo abbastanza elevato e dovuto al fatto che il computer è fatto bene, integra buoni componenti e, cosa che non guasta, è anche bello da vedere e comodo da usare. Per fortuna l’unico neo, cioè il prezzo, al momento non c’è grazie ad un’ottima offerta Amazon.

Huawei MateBook D 15: caratteristiche tecniche

Huawei MateBook D 15 è un modello che si può trovare sul mercato in diverse versioni, con più di un processore: è disponibile con gli Intel Core i5 e i7 di undicesima generazione, con l’i5 di decima generazione e con l’AMD Ryzen 5 5500U.

Il modello in offerta è proprio quello con il processore AMD, simile per prestazioni agli Intel i5 di undicesima generazione ma dal consumo inferiore, accompagnato da 8 GB di RAM e da un disco SSD da 512 GB.

Come tutti i Ryzen recenti, anche questo integra al suo interno una GPU di buon livello, parecchio migliore a quelle integrate di Intel. La GPU pilota un ottimo schermo da 15 pollici Full HD (1.920×1.080 pixel), con cornici pari ad appena il 13% delle dimensioni del pannello.

Molto buona la dotazione di porte e connessioni: due USB 2.0 di tipo A, un jack per le cuffie da 3,5 mm, una HDMI, una USB 3.2 tipo A e una USB-C che serve anche per la ricarica e per ricaricare altri dispositivi connessi al laptop Huawei.

Il computer è spesso 17 millimetri nella parte più alta e pesa 1,56 chilogrammi. La batteria è da 42 Wh e l’alimentatore è molto potente, da 65W. Il sistema operativo è Windows 11 Home, preinstallato da Huawei.

Huawei MateBook D 15: l’offerta Amazon

Huawei MateBook D 15, quindi, è un computer fatto molto bene e con caratteristiche tecniche all’insegna dell’equilibrio e della qualità. Segnaliamo l’ottima scelta della CPU: il Ryzen 5 5500U va abbastanza forte senza consumare tanta elettricità.

Il prezzo di listino è alto: 799 euro. Per fortuna il prezzo su strada è più basso e, in certi casi, si trovano su Amazon offerte decisamente ottime: Huawei MateBook D 15 in versione 8/512 GB con CPU Ryzen 5 5500U a soli 539 euro (-33%).

Huawei MateBook D 15 – AMD Ryzen 5 5500U – Memoria 8/512 GB