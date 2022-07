Huawei MateBook D 15 in offerta: minimo storico

Tra smartworking e nuove "dipendenze" da streaming, anche gli italiani hanno ormai capito che non è affatto vero che il PC è morto, specialmente se il PC è un laptop. La vita è sempre più mobile, è vero, ma è altrettanto vero che ancora oggi un buon computer, con uno schermo e una tastiera "veri", è necessario sia per il lavoro che per il divertimento.

Durante la fase iniziale della pandemia c’è stato un boom di vendite dei laptop (con i prezzi che sono andati alle stelle), ma oggi il mercato si è assestato e si possono fare scelte ponderate, con prodotti di qualità venduti al prezzo giusto. Specialmente se si cerca su Amazon, dove le offerte sui laptop non mancano. Ad esempio l’offerta attuale su Huawei MateBook D15, oggi venduto con uno sconto talmente alto da far scendere il prezzo al minimo storico. Dalle specifiche tecniche brillanti, il laptop Huawei MateBook D15 conta su una GPU integrata targata Intel e uno schermo con risoluzione Full-HD che dona immagine chiare e dettagliate. Non è da meno il design del MateBook D15, che si caratterizza per un elegante corpo che è, al contempo, robusto e leggero: tutte queste caratteristiche lo rendono un prodotto anche facile da trasportare. Il laptop è, quindi, fatto molto bene e grazie al prezzo al momento veramente interessante è assolutamente da prendere in considerazione.

Huawei MateBook D15 – Schermo 15,6 pollici FHD – Memoria 16/512 GB – Intel Core i7-1165G7

Huawei MateBook D15: caratteristiche tecniche

Disponibile nelle varianti con processore Intel Core i5 e i7 di undicesima generazione, con l’Intel Core i5 di decima generazione e con l’AMD Ryzen 5 5500U, Huawei MateBook D15 in promozione oggi su Amazon è il modello con chip Intel Core i7 di undicesima generazione. Il chipset è accoppiato a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, mentre per la grafica ci pensa la GPU integrata Intel Iris Xe.

Il laptop presenta un ampio display Full HD da 15,6 Pollici e risoluzione 1.920×1.080 pixel e rapporto schermo-corpo dell’87%. Spesso appena 16,9 mm, il Huawei MateBook D15 ha un peso di soli 1,56 kg e ha in dotazione un caricabatterie USB-C da 65 W che è in grado di assicurare 2 ore di autonomia con una ricarica di soli 15 minuti.

Il notebook offre diverse opzioni di connessione: due porte USB 2.0 di tipo A, una USB 3.2 tipo A, una USB-C, una HDMI e un jack per le cuffie da 3,5 mm. Infine, il MateBook D15 ha il sistema operativo Windows 11 Home.

Huawei MateBook D15: l’offerta Amazon

Le caratteristiche tecniche di Huawei MateBook D15 sono da tenere in considerazione, soprattutto in questa versione che presenta il veloce processore Intel Core i7.

Il costo di listino del laptop è di 1.099,90 euro, ma grazie alla promozione di oggi di Amazon il modello con Core i7 e 16/512 GB di memoria è disponibile al mimino storico, a soli 749,00 euro (-350,90 euro, -32%). Huawei MateBook D15 è venduto e spedito da Amazon.

