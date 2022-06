Huawei MateBook D15, il computer top in super sconto: offerta eccezionale

Questa settimana su Amazon è stata lanciata una promozione riservata ai computer portatili Huawei: troviamo un paio di modelli usciti in questi ultimi mesi in offerta a prezzi davvero interessanti e con sconti esagerati. Come sentiamo ogni giorno in televisione, l’aumento dei prezzi ha toccato da oramai più di un anno anche il mondo dell’informatica e trovare buoni dispositivi a prezzi vantaggiosi è sempre più complicato. Huawei è una delle poche aziende che ancora non aumenta a dismisura i prezzi e con l’offerta di questi giorni diventa veramente un’occasione acquistare un nuovo computer portatile.

Huawei MateBook D15

In questo articolo vi parliamo del Huawei MateBook D15, computer portatile versatile, adatto sia per lavorare sia per studiare. Oggi lo troviamo su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 27% che ci fa risparmiare più di 300€ sul prezzo di listino. E per un computer portatile che ha una scheda tecnica con processore i7 di ultima generazione, ben 16GB di RAM (caratteristica sempre più introvabile nel mondo dell’informatica), un SSD da 512GB è veramente un affare. Non c’è una data di scadenza, ma l’offerta dovrebbe durare altri pochi giorni e poi scomparire. Quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Huawei MateBook D15: la scheda tecnica

Il computer Huawei ha una scheda tecnica piuttosto versatile che si adatta a qualsiasi tipo di utilizzo, sia in ufficio (perfetto per lo smart wokring) sia per lo studio (università o superiori). Non è certo un computer portatile da gaming, sebbene abbia una scheda tecnica molto interessante.

Nonostante dimensioni generose (lo schermo ha una diagonale da 15,6" e una risoluzione FullHD), il Huawei MateBook è veramente leggero e pesa poco più di un chilo e mezzo. Il display è di ottima qualità e permette di vedere al meglio qualsiasi tipologia di contenuto ed è anche pensato per ridurre l’affaticamento della vista dopo un utilizzo intensivo. Uno dei punti forti del computer è il processore Intel Core i7 di undicesima generazione, una delle più recenti lanciate dall’azienda statunitense e assicura prestazioni ottime. A supporto troviamo ben 16GB di RAM e un SSD da 512GB. Non dobbiamo preoccuparci nell’utilizzare applicazioni pesanti come quelle per il foto editing, il computer è in grado di aprire istantaneamente qualsiasi programma.

La batteria ha un’autonomia che può raggiungere fino le dieci ore, ma ha anche un super caricabatteria da 65W che permette di ricaricare rapidamente il PC (2 ore di autonomia con soli 15 minuti di ricarica). Per proteggere i propri dati personali c’è lo sblocco del PC tramite impronta digitale. Il PC arriva già con Windows 11 installato.

Huawei MateBook D15 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super prezzo per il computer top di gamma di Huawei. Oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 799€, con uno sconto di ben il 27% rispetto a quello di listino. Acquistandolo adesso si risparmiano più di 300€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis, ma si attiva solamente in fase di check-out e bisogna leggere attentamente come funziona. Il laptop viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

Huawei MateBook D15