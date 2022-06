Huawei MateBook D16, il laptop top a prezzo mai visto prima: l'offerta

Nonostante si tratti di un settore ad alta concorrenza, la volonta è chiara: diventare tra i principali produttori di laptop al mondo. E Huawei ci prova portando nel settore quella cura per i dettagli e quella spinta innovatrice che le avevano permesso di diventare, nel giro di pochi anni, il principale produttore di smartphone al mondo.

Il MateBook D16 è un po’ l’emblema di questa volontà. Il computer portatile top di gamma del produttore cinese racchiude, all’interno di una scocca tutto sommato piccola viste le dimensioni del display, quanto di meglio la tecnologia informatica abbia oggi da offrire. Un laptop per professionisti, che ha nel pannello dello schermo il suo punto di forza, ma non solo. La scheda tecnioca dello Huawei MateBook D16 è quella di un portatile performante e versatile, adatto agli scopi più disparati.

Huawei MateBook D16 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Top di gamma della linea di computer portatili Huawei, il MateBook D16 è stato pensato e progettato per chi lavora in mobilità. Il display da 16 pollici ha una risoluzione 2.5K (2520 x 1680, densità di pixel di 189 PPI) con rapporto d’aspetto 3:2 e un rapporto schermo-corpo del 90% (cornici sottilissime e dimensioni ridotte). Il pannello utilizzato, poi, è di qualità assoluta: la gamma di colori 100% sRGB e la fedeltà cromatica ΔE= 1 hanno permesso al produttore cinese di ottenere la certificazione TÜV Rheinland. Insomma, uno schermo per creativi, che consentirà di editare foto e video senza preoccuparsi di alterazioni cromatiche.

All’interno della scocca trova spazio la CPU AMD Ryzen 7 5800H realizzata con processo produttivo a 7 nm che assicura un miglioramento nelle performance multi-core del 20% rispetto al passato. Un processore estremamente performante ma, allo stesso tempo, estremamente "parco": il TDP da 54 Watt assicura l’ottimizzazione dei consumi senza che le prestazioni del PC ne risentano minimamente. Grazie ai 16 gigabyte di RAM e ai 512 gigabyte di spazio d’archiviazione SSD sarà così possibile installare tutti i programmi che si vorranno e utilizzarli in contemporanea senza temere rallentamenti.

La connettività senza fili è assicurata dal Wi-Fi 5 e dal Bluetooth 5, che permettono di scambiare dati ad alta velocità sia quando si è connessi a Internet, sia con altri dispositivi compatibili. Sui lati del computer portatile del produttore cinese sono poi presenti 4 porte USB (2 USB type-C e 2 USB 3.2), cavo jack da 3,5 millimetri e ingresso HDMI.

La batteria integrata da 84 Wh ha un’autonomia superiore alle 12 ore e, grazie alla ricarica veloce da 135 Watt, sarà possibile avere ben 3,5 ore di autonomia aggiuntiva con soli 15 minuti di ricarica. Insomma, non si correrà mai il rischio di ritrovarsi improvvisamente con la batteria scarica e impossibilitati a utilizzare il PC.

Huawei MateBook D16 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Il laptop top di gamma del produttore cinese è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. Merito dello sconto del 30% sul listino che fa crollare il prezzo a livelli mai visti prima d’ora sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Lo Huawei MateBook D16 costa 949 euro, con un risparmio di 400 euro rispetto al prezzo di lancio del prodotto. Insomma, una promozione imperdibile su uno dei migliori computer portatili professionali disponibili sul mercato.

Huawei MateBook D16, laptop con display 2.5K FullView da 16 pollici, CPU AMD Ryzen 7 5800H, 16 GB RAM, 512 GB SSD