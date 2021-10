Huawei MateBook X Pro: alte performance, bassi consumi, sconto massiccio

Il PC non è morto e, men che meno, è morto il laptop: la pandemia ci ha fatto riscoprire l’importanza di un dispositivo potente, con uno schermo grande e allo stesso tempo trasportabile in una borsa, sia per il lavoro che per il divertimento. Il mercato dei laptop, durante i mesi più bui del lockdown, è letteralmente esploso e oggi non è più a quei livelli (anche perché non si cambia un laptop ogni anno) ma è comunque sostenuto.

I produttori hanno risposto molto bene alle nuove richieste degli utenti, con prodotti in ogni fascia di prezzo: dagli ultraeconomici per la DaD e l’intrattenimento di base, ai top di gamma ad alte prestazioni. E ad alto costo, logicamente, visto che i chip più pregiati non sono affatto economici, specialmente in questa fase dominata anche dall’ormai nota “crisi dei chip“. Tra i laptop più apprezzati ci sono anche quelli di Huawei, che non soffrono delle limitazioni imposte dal Governo americano agli smartphone e tablet dello stesso produttore. I laptop Huawei, quindi, hanno componentistica di ottimo livello e sistema operativo Windows: tra le CPU disponibili, ad esempio, ci sono sia le ultime di Intel (sia di decima che di undicesima generazione) sia quelle AMD. Tra i modelli più performanti della gamma di laptop Huawei c’è di sicuro il MateBook X Pro, dotato di una ottima CPU Intel di undicesima generazione, tanta memoria e uno schermo touch dalla qualità veramente elevata. Il prezzo è alto, ma attualmente su Amazon è in corso la “Huawei Week" e il Matebook X Pro da 14 pollici viene venduto con uno sconto a dir poco massiccio: -500 euro.

Huawei MateBook X Pro: caratteristiche tecniche

Il MateBook X Pro di Huawei, in versione 2021, gira intorno alla CPU Intel i7-1165G7. Al momento è una tra le migliori per rapporto tra prezzo, prestazioni e consumi grazie ad un TDP (la quantità massima di calore prodotto, derivante dai consumi elettrici) di appena 28 Watt. Con frequenza base di 2,8 GHz e frequenza massima di ben 4,7 GHz, 12 MB di cache e 4 core questo processore offre potenza in abbondanza per ogni tipo di applicazione.

Anche la grafica, integrata, è finalmente all’altezza di molti compiti: gli Intel Core di undicesima generazione integrano infatti la nuova GPU Intel Iris Xe. Non ha le prestazioni di una scheda grafica dedicata, ma neanche i suoi consumi ed è assolutamente in grado di svolgere la maggior parte dei compiti, compreso il gaming a risoluzione media.

A proposito di risoluzione: Huawei MateBook X Pro è dotato di uno schermo eccellente, 3K (3.000×2.000 pixel), con rapporto di forma 3:2 (quindi indicato espressamente per il lavoro, un po’ meno per l’intrattenimento) e touch.

Completano la dotazione hardware ben 16 GB di RAM, un hard disk SSD da 1 TB e una batteria (con caricatore molto veloce a 65W) in grado di tenere acceso il laptop Huawei fino a 11 ore. Che non sono poche, se la potenza a disposizione è tanta. Il tutto in 1,33 chili di peso e 1,4 centimetri di spessore.

Huawei MateBook X Pro: l’offerta Amazon

Chiaramente il Huawei MateBook X Pro è un laptop di alto livello, con componenti hardware dalle alte prestazioni. Il prezzo, per questo, non può essere che superiore alla media: 1.899 euro. Si tratta di un prezzo non accessibile a tutti, certamente, ma giustificato dalle prestazioni e dalla qualità costruttiva di questo modello.

Oggi, però, il prezzo è un altro: Huawei MateBook X Pro 2021 è in offerta su Amazon a 1.399 euro (-500 euro, -23%) ed è un prezzo decisamente interessante per uno dei migliori laptop Intel in circolazione.

Huawei MateBook X Pro 2021 – Intel Core i7-1165G7 – Schermo 14 pollici 3K – RAM 16 GB, SSD 1 TB