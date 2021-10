Il tablet per lo streaming da divano è in sconto

Ci sono mille modi di usare un tablet e mille tipi diversi di tablet. Quelli ad alte prestazioni e con lo schermo molto grande sono dei sostituti ideali del laptop per lavorare, quelli piccoli ed economici sono utili come aggiunta allo smartphone, quando serve un po’ più di spazio sullo schermo. Poi ci sono i “tablet da divano“, che di solito si usano per lo streaming.

Si tratta di tablet che devono costare poco, perché si usano per uno scopo decisamente secondario, ma devono avere uno schermo e un audio di buona qualità, perché alla fin fine li dobbiamo usare per Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ o altre piattaforme simili. Si tratta, quindi, di una categoria di tablet molto particolari: economici, ma con caratteristiche di buon livello. Non tanto per quanto riguarda la potenza, visto che per riprodurre contenuti non ne serve molta, quanto per qualità costruttiva e piacere d’uso. Uno dei migliori tablet, in questa strana categoria, è il Huawei MatePad T 10s che, da qualche giorno, è al minimo storico su Amazon.

Huawei MatePad T 10s: caratteristiche tecniche

Huawei MatePad T 10s è un tablet da 10 pollici, con schermo LCD IPS con risolutione 1920×1200 (Full HD). E’ una dimensione comoda: non troppo grande né troppo piccola, ideale anche per l’uso da sdraiati.

L’audio è di categoria superiore: due speaker stereo firmati Harman Kardon e con tecnologia Huawei Histen 6.1, che aumenta i bassi e simula l’audio tridimensionale. C’è sia l’uscita per le cuffie sia la connessione Bluetooth 5.0 per le cuffiette wireless.

Il processore è un Huawei Kirin 710A, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione nella versione base (c’è lo slot per le schede di memoria microSD aggiuntive). Non aspettatevi grandi prestazioni da questa configurazione: non è un tablet da gaming, per capirci.

Non è neanche un tablet per fare foto di alto livello: ha una fotocamera posteriore da 5 MP f/2.2 e una anteriore da 2 MP f/2.4, quanto basta per immortalare qualche ricordo in casa, ma nulla di più.

Buona invece la batteria, da 5.100 mAh, che ci permette non meno di 4 ore di streaming prima di richiedere una ricarica.

Huawei MatePad T 10s: l’offerta Amazon

Come avrete capito, Huawei MatePad T 10s è un tablet focalizzato sulla riproduzione di contenuti multimediali in streaming, per i quali è un dispositivo più che adatto grazie allo schermo e al comparto audio, entrambi di qualità molto buona.

Tutto il resto, a parte la produttività d’ufficio di base, non è alla portata di questo modello. Ma va benissimo così, visto che non costa molto: il prezzo di listino, quando è uscito a metà 2020, era di 209 euro.

Quest’anno, però, è arrivata la versione 2021, con una configurazione di memoria leggermente superiore, ed il prezzo di Huawei MatePad T 10s 2020 è sceso. Adesso siamo al minimo storico: Huawei MatePad T 10s su Amazon costa 129,90 euro (-80 euro, -38%) e a questo prezzo è una delle scelte migliori tra i “tablet da divano“.

Huawei MatePad T 10s – Tablet 10 pollici Full HD- Versione 3/32 GB 2020 WiFi – Huawei Mobile Services

Anche questo tablet, come tutti i prodotti Huawei recenti, non dispone dei servizi mobili di Google ma i Huawei Mobile Services non ve ne faranno accorgere più di tanto.