Huawei MediaPad T5: con lo sconto è quasi regalato

Un classico intramontabile, uno dei best buy su Amazon, è di nuovo in super sconto e il prezzo finale lascia tutti a bocca aperta. Stiamo parlando di Huawei Mediapad T5, un tablet da 10 pollici economico ma di ottima qualità che è arrivato sul mercato nella sua prima versione nel 2018, poi è stato aggiornato nel 2021 ed è ancora interessantissimo per chi cerca un dispositivo da far usare ai bambini, oppure per guardare film e serie TV comodamente sul divano. Questo dispositivo è sempre stato ottimo per rapporto qualità-prezzo, ma con gli sconti della Black Week ora è letteralmente imperdibile.

Huawei MediaPad T5 – Tablet da 10 pollici – Versione WiFi 3/32 GB

Huawei MediaPad T5: caratteristiche tecniche

Huawei MediaPad T5 ha un chip proprietario, il Kirin 659 a otto core, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Configurazione di base, ma più che sufficiente per le app di streaming, la sua vera vocazione.

Lo schermo, infatti, è un ottimo LCD IPS da 10,1 pollici con risoluzione 1.200×1.980 pixel e questo vuol dire che è possibile vedere i contenuti in Full HD (e resta persino un poco di spazio libero nero in alto e in basso). Sempre per lo streaming è ottimizzato anche il comparto audio: 2 speaker stereo con equalizzazione Harman Kardon e ottimizzazione Huawei Histen 5.0.

Le fotocamere sono due: la posteriore da 13 MP con autofocus, flash e apertura f/1.8 e quella anteriore per i selfie da 8 MP con apertura f/2.0. Buona la batteria, molto grande per un dispositivo da 10 pollici: 7.250 mAh, con ricarica via USB-C e caricatore incluso in confezione.

Il sistema operativo non è Android ma HarmonyOS 2.0: si tratta di una sorta di versione di Android sviluppata da Huawei, che ha le sue app specifiche e il suo app store chiamato App Gallery. Tutte le app più usate sono disponibili, non soltanto quelle di streaming ma anche quelle di produttività generale.

Huawei MediaPad T5: l’offerta Amazon