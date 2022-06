Huawei MateView GT 34: il monitor curvo con soundbar in offerta su Amazon

Tutti sappiamo che avere un buon monitor è importante soprattutto dobbiamo starci davanti per diverse ore, o per lavoro o per studio. Ma probabilmente ancora in pochi conoscono i vantaggi di un ottimo monitor curvo, che offre un senso d’immersione nelle immagini e aumenta la concentrazione. Meglio ancora se dotato di soundbar integrata, cosa che lo rende adatto anche all’intrattenimento.

Il monitor da 34 pollici Huawei MateView GT 34 con soundbar integrata, ad esempio, è un display nato per soddisfare le esigenze dei gamer. La scheda tecnica di questo monitor curvo di ben 34 pollici è decisamente avanzata, a partire dalla frequenza di aggiornamento a 165 Hz molto superiore ai 120 Hz che troviamo solitamente nei monitor di fascia alta. Ma come sarebbe possibile usare un display del genere anche per lo studio o per l’intrattenimento? In effetti il monitor curvo cambia la prospettiva di chi lavora seduto ore e ore alla scrivania: è immersivo e consente di avere più documenti sotto mano, comportandosi come due schermi in uno. Ottima resa anche durante la visione di un film, con una sorta di effetto cinema dovuto sia alla forma curva sia all’elevata risoluzione del pannello: ben 3K.

Huawei MateView GT 34: caratteristiche tecniche

Il display del monitor Huawei MateView GT 34 da 34 pollici ha una risoluzione 3K (WQHD: 3.440×1.440 pixel), una frequenza di aggiornamento a 165 Hz è un rapporto di forma di 20:9. Il design è ultra curvo: si tratta infatti di un monitor di tipo 1500R, cioè con raggio di 1.500 millimetri, e non di un 1800R con raggio di 1.800 millimetri.

Huawei MateView GT 34 offre una gamma colore pari al 90% della DCI-P3 e al 100% della sRGB, con il supporto per l’HDR, un contrasto tipico di 4000:1 e una luminosità di picco di 350 nit. Il monitor ha una soundbar integrata, collocata all’interno della base d’appoggio, e dotata di due altoparlanti, due microfoni (che captano il suono fino a 4 metri di distanza e a 360 gradi) e controlli touch: il volume viene controllato a sfioramento, grazie alla barra FX.

Infine, sono presenti sul retro due porte HDMI 2.0, due porte USB-C (una solo alimentazone, l’altra anche trasferimento dati) e il jack audio.

Huawei MateView GT 34: l’offerta Amazon

Il monitor curvo Huawei mateView GT 34 è disponibile in colore grigio/nero e in vendita al prezzo di listino di 549 euro ma oggi è disponibile su Amazon al prezzo finale di 429 euro (-120 euro, -22%).

Huawei MateView GT – Monitor Ultrawide curvo – Diagonale 34 pollici