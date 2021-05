Huawei Mediapad T5 10 Wi-Fi -40%

I tablet sono diventati i fedeli compagni di ogni utente. Più grandi di uno smartphone e più leggeri di un PC: permettono di svolgere tutte le attività quotidiane con semplicità e comodità. Per chi desidera un tablet dalle buone prestazioni per l’uso di ogni giorno a un prezzo d’affare, c’è in sconto su Amazon il Huawei Mediapad T5.

Questo tablet con schermo da 10.1 pollici è l’ideale per navigare in Internet, ad esempio per cercare ricette mentre si cucina o le notizie del giorno facendo colazione. L’ampio display Full HD garantisce una buona riproduzione video per poter guardare film e serie TV in streaming mentre si è in viaggio, oppure ascoltare la propria musica. Il Mediapad T5 offre tutto quello di cui si può avere bisogno: memoria interna espandibile per salvare foto e documenti e connettività Wi-Fi. Lo sconto su Amazon ne fa un ottimo prodotto per il rapporto qualità-prezzo: può essere acquistato a 119,90 euro con il 40% di sconto.

Huawei Mediapad T5: le caratteristiche

Il tablet Huawei Mediapad T5 è dotato di un display da 10.1 pollici 1080P Full HD con risoluzione 1920×1200 pixel e 224 PPI, che garantisce un’ottima esperienza di visione. Lo schermo da 16:10, infatti, è ideale per guardare film, programmi TV e navigare su siti web. L’esperienza audio è di alto livello grazie alla tecnologia Huawei Histen che rende il suono più ricco e profondo, per un surround 3D.

Dal punto di vista del processore, è equipaggiato con un octa-core HiSilicon Kirin 659, supportato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, facilmente espandibile fino a 256 GB con l’uso di schede microSD. La batteria da 5100 mAh garantisce una buona autonomia e il corpo unibody in metallo dona un design sottile ed elegante in appena 460 grammi di peso da portare sempre con sé.

Tra le caratteristiche degne di nota, c’è la modalità Kids Corner dedicata a chi ha dei bambini in casa. Si tratta di uno spazio progettato per i più piccoli, con tante app dedicate e la modalità di protezione per gli occhi avanzata. La connettività è Wi-Fi, ma c’è anche una versione 4G LTE per chi vuole essere sempre connesso, anche fuori casa.

Huawei Mediapad T5 Wi-Fi: l’offerta di Amazon

Per chi desidera usare il tablet Huawei Mediapad T5 soprattutto in casa, l’offerta di Amazon è decisamente interessante. Il tablet è in vendita al prezzo di 119, 90 euro, in sconto del 40% rispetto ai 199 euro del prezzo originale. Chi lo acquista porterà a casa un tablet dall’ottimo rapporto qualità-prezzo per un uso quotidiano.

Huawei Mediapad T5 Wi-Fi con display da 10.1’’

Per chi preferisce portarlo anche fuori casa, la versione con connettività 4G LTE è in vendita a un prezzo altrettanto interessante, seppur in minor sconto. Mentre per chi ha bisogno di più spazio di archiviazione, non si potrà fare a meno di una buona scheda microSD, che sia compatibile sia con tablet che con smartphone, come la Netac da 64 GB con alta velocità di trasferimento dati. Il pacchetto da 2 schede Netac da 64 GB è in offerta a 17,99 euro, sempre in sconto del 40%: tanto spazio per le foto e i video salvati sia sul tablet che su smartphone. Oppure, optare per una scheda di memoria da 128 GB come la Samsung con adattatore SD incluso in sconto del 23%.

Schede microSD Netac da 64 GB – Set da 2 pezzi

Scheda MicroSD da 128 GB – Sasmung EVO