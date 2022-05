Huawei Nova 8i: lo smartphone con super ricarica al minimo storico

Quando si sta per comprare uno smartphone non tutti cercano le prestazioni estreme: per molte persone ad essere importanti sono altri parametri, come il prezzo, il brand, la durata della batteria, la velocità di ricarica o il comparto fotocamere. Non c’è lo smartphone ideale per tutti, bisogna scegliere bene.

Anche alla luce delle offerte in corso, che cambiano completamente il punto di vista su ogni singolo modello: ci sono smartphone che a prezzo pieno non vale la pena comprare, ma se il prezzo scende di parecchio vanno presi al volo. E’ questo il caso di Huawei Nova 8i, un dispositivo annunciato a settembre 2021 e arrivato poco dopo anche sul mercato italiano con il prezzo di 349 euro. Ottimo telefono, per molti aspetti, ma senza 5G e senza servizi Google come tutti i Huawei recenti e, di conseguenza, troppo caro al prezzo di listino. Come sempre capita con i telefoni, basta aspettare qualche mese e tutto cambia: adesso Huawei Nova 8i è un vero low cost con l’offerta su Amazon.

Huawei Nova 8i: caratteristiche tecniche

In pieno stile Huawei, Nova 8i si fa guardare: l’azienda cinese da sempre cura molto il design e la qualità costruttiva e lo ha fatto anche con questo modello di smartphone, dotato di un grande schermo da 6,67 pollici con tecnologia LCD IPS e risoluzione di 1.080×2.376 pixel (FHD+). Il sensore d’impronte è montato lateralmente.

Il cuore di Huawei Nova 8i è un processore Qualcomm Snapdragon 662 4G, affiancato da 6/128 GB o 8/128 GB di memoria. Curato, come al solito per un Huawei, il comparto fotocamere posteriori: principale da 64 MP grandangolare, secondaria ultra grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e sensore di profondità da 12 MP. La selfie camera è una 12 MP grandangolare.

Ancor più interessante, però, è la batteria: una 4.300 mAh con ricarica da ben 66 watt, che permette di ricaricare il telefono completamente in meno di tre quarti d’ora.

Huawei Nova 8i: l’offerta Amazon

Dicevamo che il prezzo di lancio di Huawei Nova 8i era di 349 euro, e che non era un buon prezzo. Era, perché ora lo è: oggi Huawei Nova 8i su Amazon costa 199 euro (-150 euro, -43%). Con questo sconto cambia davvero tutto.

HUAWEI nova 8i – Display 6,67 pollici – SuperCharge 66W – Versione 6/128 GB