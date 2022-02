Huawei Nova 8i è al minimo storico e le cuffiette sono in regalo

Che Huawei sia un marchio in difficoltà, e non per colpa sua, lo sappiamo ormai tutti: il brand cinese è passato, nel giro di pochi mesi, dal fare una spietata concorrenza a Samsung ed Apple a non poter usare neanche il 5G per colpa del famoso ban degli Stati Uniti.

Eppure Huawei è ancora viva e vegeta e continua, seppur nei limiti che non può superare, a produrre ottimi smartphone. Non parliamo solo di fascia alta, dove la mancanza del 5G è sinceramente poco tollerabile, ma anche di fascia media e bassa dove la mancanza del 5G, ancora oggi, è tutto sommato sopportabile. Tra gli smartphone di questa fascia di Huawei c’è il Nova 8i, un ottimo dispositivo di fascia media 2021 che ha solo un problema: il prezzo troppo alto, decisamente premium. Problema risolto, con l’ottima offerta Amazon attualmente in corso che taglia decisamente il prezzo portandolo al pari con i concorrenti.

Huawei Nova 8i: caratteristiche tecniche

Huawei Nova 8i si basa sul chip Qualcomm Snapdragon 662 a otto core, un processore di fascia media affiancato su questo modello da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Lo schermo è un 6,67 pollici LCD di tipo IPS, con risoluzione Full HD+ pari a 2.376×1.080 pixel.

Come tutti gli smartphone Huawei, anche Nova 8i punta tanto sulle fotocamere: al posteriore troviamo 64+8+2+2 MP, con la principale grandangolare e secondaria ultragrandangolare. La fotocamera frontale è invece da 12 MP, grandangolare.

Buona la batteria, da 4.300 mAh, ottima la ricarica, da 66W. Ottima anche la qualità costruttiva e dei materiali, come da tradizione Huawei.

Huawei Nova 8i: l’offerta Amazon

In estrema sintesi Huawei Nova 8i è un ottimo smartphone medio, realizzato con una cura costruttiva tipica di un produttore premium. E’ stato immesso sul mercato a inizio ottobre 2021, ad un prezzo di 349,90 euro. Che, sinceramente, per quello che era il mercato all’epoca era già troppo.

Adesso, però, le cose sono molto cambiate e Amazon vende Huawei Nova 8i in versione 6/128 GB a soli 229,90 euro (-120 euro, -34%), con il prodotto venduto e spedito da Amazon. In più, oltre allo sconto c’è anche l’omaggio: incluse nel prezzo ci sono anche le cuffiette Huawei Freebuds 4i.