Huawei Nova 9: a questo prezzo va preso al volo

Quando il Huawei Nova 9 è uscito sul mercato, prima in Cina nel settembre del 2021 e poi in Italia a novembre, fu accolto alle nostre latitudini senza grandi entusiasmi. Huawei Nova 9 non ha Android si disse e non ha il set di servizi Google, aggiunse qualcun’altro. In realtà è un telefono con una scheda tecnica elevata e superiore a tanti concorrenti della gamma media, a iniziare dal comparto fotografico, persino migliore di quello di alcuni un top di gamma.

Sgombriamo il campo dall’ultimo dubbio: il Huawei Nova 9 non ha connessione 5G per i noti problemi di ban internazionali. Ma la più recente connettività allo stato dell’arte non rappresenta un grosso limite: in Italia non è ancora diffusa e non lo sarà su tutto il territorio per almeno un paio di anni. Dunque Huawei Nova 9 è un ottimo telefono dal punto di vista della configurazione hardware. Il design accurato e le soluzioni tecniche consentono di mantenere il peso in 175 grammi anche se il display da 6,57 pollici non sia proprio "mini". La mancanza dei servizi mobili di Google è stata superata grazie al Huawei Mobile Services mentre su Huawei App Gallery si trovano ormai molte app che sostituiscono abbastanza bene quelle ufficiali di Google. Quello che mancava realmente a Huawei Nova 9, invece, era un prezzo concorrenziale. Adesso, però, ha anche quello: è in offerta su Amazon, ed è un’ottima offerta.

Huawei Nova 9: Caratteristiche tecniche

Huawei Nova 9 è uno smartphone di fascia media che offre una scheda tecnica con alcune caratteristiche tipiche di un top di gamma. Il processore a bordo è il Qualcomm Snapdragon 778G (in versione 4G), che possiamo definire un piccolo Snapdragon 888. Il sistema di raffreddamento è a liquido e al grafene. Le memorie sono 8/256 GB (non espandibili). Il display OLED come anticipato è da 6,57 con risoluzione 1.080×2.340 pixel, bordi curvi, e frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Sul retro troviamo un comparto fotografico degno di un top di gamma con ben quattro sensori: la fotocamera principale da 50 MP (sensore da 1/1,56 pollici di tipo RYYB CFA con f/1.9), una fotocamera grandangolare da 8 MP ( f/2.2) e due sensori da 2 MP per macro e bokeh entrambi con f/2.4.

La fotocamera frontale, invece, è un potente sensore da 32 MP con stabilizzatore elettronico EIS e registra video a 4K/30 fps. Si possono anche registrare video contemporaneamente dalla fotocamera frontale e da quelle posteriori.

La batteria non è estremamente capiente, appena 4.300 mAh ma il Huawei Nova 9 si fa perdonare per la presenza della ricarica rapida da 66 W.

Il sistema operativo proprietario Android open source, con interfaccia utente EMUI 12, come è noto non ha i servizi Google Mobile Services.

Huawei Nova 9: l’offerta Amazon

Il telefono Huawei Nova 9 in colore Black (nero) è arrivato in Italia, a fine 2021, al prezzo di listino di 499,90 euro. Sin da subito è sembrato un prezzo alto, ma in parte giustificato dalla scheda tecnica buona e dalla configurazione fotografica superiore alla media. Oggi, però, il prezzo è completamente diverso: 299,90 euro (-200 euro, -40%) e Huawei Nova 9 va preso al volo.

Huawei nova 9 – Versione 8/128 GB