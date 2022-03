Huawei Nova 9 SE in Italia: quanto costa con l'offerta

Il nuovo Huawei Nova 9 SE dopo essere stato presentato in Cina qualche settimana fa ora arriva in Italia. Questo nuovo terminale offre buone prestazioni ad un prezzo accettabile. È certamente un modello base rivolto a chi cerca un cellulare dal prezzo competitivo, ma con un buon design e caratteristiche tecniche apprezzabili. C’è da dire che il Huawei Nova 9 SE è 4G ma la possiamo considerare quasi una buona notizia, poiché consente di avere un prezzo un po’ più competitivo.

La stessa Huawei definisce il Nova 9 SE come uno smartphone: “leggerissimo e pensato per le nuove generazioni“. Infatti, il midrange presenta, come la maggior parte dei terminali del produttore cinese, un gruppo fotografico di buon livello che verrà apprezzato da quanti lavorano con i video e con le immagini. A livello di design, il Nova 9 SE si distingue per un corpo relativamente sottile di 7,9 mm di spessore e un peso di 191 grammi e per le cornici da 1,05 mm. Senza dimenticare la scheda hardware: il perno di questo nuovo device è un SoC discretamente potente come lo Snapdragon 680 mentre il comparto fotografico ruota intorno ad un buon sensore da 108 MP.

Huawei Nova 9 SE: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo dello Huawei Nova 9 SE è il Qualcomm Snapdragon 680 abbinato a 8 GB di RAM e a 128 GB di memoria di archiviazione. Lo schermo è un pannello LCD IPS da 6,78 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e rapporto 20:9. La frequenza di aggiornamento è di 90 Hz, il campionamento del tocco è a 240 Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo quattro fotocamere: un sensore principale da 108 MP da 1/1,52 pollici, un sensore grandangolo da 8 MP e poi due sensori di profondità e macro entrambi da 2 MP. Sulla parte frontale nel foro dello schermo c’è una fotocamera pere i selfie da 16 MP.

La batteria è da 4.000 mAh, con ricarica veloce: 66W, molto insolita in questa fascia di prezzo. Inoltre è presente un sistema di dissipazione del calore al grafene che rileva e raffredda rapidamente le aree surriscaldate.

Il software è la EMUI 12 con accesso alle applicazioni di Huawei AppGallery, ma senza i servizi Google. L’azienda offre inoltre anche un nuovo software come “One Hop Connection" che consente al terminale di sincronizzarsi rapidamente con accessori come smartwatch o cuffie.

Huawei Nova 9 SE: prezzo e disponibilità

HUAWEI nova 9 SE è disponibile da oggi sul mercato italiano, anche su Amazon, in tre versioni di colore: Crystal Blue, Pearl White e Midnight Black. Il prezzo è di 349 euro, ma è anche disponibile il bundle da 417 euro con le cuffiette FreeBuds 4i e l’estensione della garanzia per altri sei mesi.

Huawei Nova 9 SE + Cuffiette FreeBuds 4i + 6 mesi garanzia extra