Huawei Nova9 e Freebuds Pro: offerta combinata su Amazon

Un buon telefono di fascia media, con delle buone fotocamere, abbinato a delle buone cuffiette wireless con cancellazione attiva del rumore, può arrivare a costare parecchio e non sempre si ha la disponibilità di un budget così consistente.

Ma grazie all’offerta in corso su Amazon, che propone in bundle lo smartphone Huawei Nova9 e gli auricolari Freebuds Pro in-ear (cioè che si posizionano nel padiglione auricolare) con cancellazione attiva del rumore (ANC) è possibile acquistare i due prodotti assieme con uno sconto molto generoso. Il vantaggio totale per il cliente arriva quasi a 300 euro: è davvero un’offerta da non perdere.

Huawei Nova9 – Processore Qualcomm Snapdragon 778G 4G – Versione 8/128 GB – Bundle Freebuds Pro

Huawei Nova9: caratteristiche tecniche

Il chip scelto per il Huawei Nova9 è il Qualcomm Snapdragon 778G, ma privo della connettività 5G (quindi solo con 4G LTE), e la versione in offerta su Amazon è con 8/128 GB di memoria.

Il display di tipo OLED misura 6,57 pollici, la risoluzione è Full HD+, la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz e sotto il pannello è stato integrato il lettore di impronte digitali. Una configurazione che non ha nulla da invidiare a quella di molti top di gamma.

Sul retro ci sono 4 fotocamere: un sensore principale e grandangolare da 50 MP con stabilizzatore elettronico di tipo AIS (basato sull’intelligenza artificiale), un sensore ultra grandangolo da 8 MP e la coppia di sensori da 2 MP per macro e profondità. Il sensore anteriore è da 32 MP e supporta la registrazione di video in 4K.

Le connessioni includono, oltre al 4G, anche il Bluetooth 5.2 e l’NFC per i pagamenti ai POS (contactless) e per la lettura dei chip delle card (come la CIE, la carta d’identità elettronica).

La batteria ha una capacità di 4.300 mAh con ricarica da 66W che secondo le specifiche di Huawei porta da 0% a 100% in 38 minuti.

Per quanto riguarda le app sappiamo che non è disponibile il Play Store di Google ma bisogna ricorrere all’App Gallery che però non farà rimpiangere per disponibilità l’offerta del colosso di Mountainview.

Huawei Nova9: l’offerta Amazon

Lo smartphone Huawei Nova9 ha un prezzo di listino di 499,90 euro adeguato alla scheda tecnica ma con l’offerta in corso su Amazon è scontato a 349,90 (-30%, -150 euro) ed in più con il bundle sono incluse al medesimo prezzo le cuffiette in-ear Huawei Freebuds Pro con cancellazione attiva del rumore (ANC), che da sole costano 179 euro. A questo prezzo è davvero difficile trovare un occasione migliore per acquistare uno smartphone più auricolari.

