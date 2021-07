Huawei Week: quali smartwatch in offerta conviene comprare

Smartwatch, smart band per il fitness e cuffiette wireless: sono questi i prodotti più cercati negli ultimi mesi da milioni e milioni di acquirenti in tutto il mondo, che hanno spostato la loro attenzione dagli smartphone a questi device. Il motivo è semplice: gli smartphone sono oggi talmente potenti che non c’è più bisogno di cambiarli in continuazione.

Meglio, quindi, spendere i propri soldi su altri device “accessori" che completano e semplificano l’esperienza d’uso degli smartphone e con questi si collegano. Un cambiamento nei consumi intercettato da tempo da Huawei che, tra l’altro, con la produzione di smartphone ultimamente ha ben più di un problema a causa dell’arcinoto ban americano. La gamma di orologi e bracciali smart di Huawei, come anche quella di cuffiette true wireless, è per questo cresciuta a dismisura negli ultimi tempi con sempre più prodotti, adatti a sempre più tipi di consumatori. Molti di questi dispositivi sono in sconto su Amazon, da oggi al 3 agosto. Ecco quali orologi scegliere tra quelli in offerta.

Smartwatch Huawei: quali scegliere

Da oggi su Amazon è possibile comprare a prezzi molto vantaggiosi diversi orologi smart di Huawei: Huawei Watch GT 2e, Huawei Watch GT 2, Huawei Watch 3 e Huawei Watch Fit, disponibili in diversi colori e con vari tipi di cinturino, per tutti i polsi.

Huawei Watch GT 2e è il modello base di smartwatch per tutti, compreso chi fa un po’ di sport. Ha un display AMOLED touchscreen da 1,39 pollici e GPS integrato (quindi per fare sport e monitorare i percorsi non serve portarsi dietro lo smartphone). Su questo orologio, fino al 3 agosto, lo sconto è quasi del 50%: costa solo 89,90 euro al posto di 169,90 euro.

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2 è il modello più evoluto ed è costruito con materiali di qualità superiore. Rispetto al precedente ha anche la rilevazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (Sp02) e può monitorare più sport e meglio. Anche in questo caso lo sconto è importante: da 279 euro a 169,90 euro.

Huawei Watch GT 2

Huawei Watch 3 è un modello ancora superiore: ha uno schermo AMOLED da 1,43 pollici, 30 watch faces preinstallate e una batteria che dura da 3 a 14 giorni. E’ inoltre dotato di eSIM, quindi può essere usato anche per fare e ricevere chiamate senza l’ausilio di un telefono cellulare.

Non mancano il sensore SpO2, il rilevatore di temperatura e del battito cardiaco e un robusto ecosistema software per sfruttare al meglio le caratteristiche dell’orologio. Fino al 3 agosto Huawei Watch 3 costa 329,90 euro invece di 369 euro.

Huawei Watch 3

Huawei Watch Fit è un orologio smart rettangolare e dal design elegante, che strizza l’occhio al pubblico femminile. Ciò non toglie la presenza del sensore SpO2, del GPS e la capacità di monitorare l’attività sportiva (ci sono 96 modalità di allenamento).

Huawei Watch Fit

Anche le cuffiette true wireless di Huawei sono in sconto su Amazon fino al 3 agosto. Le migliori ve le abbiamo raccontate qui.