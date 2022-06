Huawei Watch 3, prezzo in picchiata e minimo storico: sconto mai visto

Nuova settimana e nuove offerte per gli smartwatch Huawei. Questa volta tocca al Huawei Watch 3, smartwatch top dell’azienda cinese che si connette autonomamente alla rete LTE grazie alla possibilità di attivare una scheda eSim. L’orologio smart di Huawei è il dispositivo ideale per chi vuole restare sempre connesso, ricevere in tempo reale notifiche e messaggi e soprattutto telefonare direttamente dall’orologio (è disponibile anche un microfono). Essendo uno smartwatch non mancano le classiche funzionalità che troviamo in qualsiasi wearable: monitoraggio della salute (con nuove funzionalità avanzatissime pensate appositamente per questo dispositivo) e monitoraggio dell’attività fisica (sono più di 100 gli allenamenti disponibili).

La notizia più interessante, però, riguarda il prezzo a cui lo troviamo oggi su Amazon. Lo smartwatch di Huawei è disponibile con uno sconto del 37% che ci fa risparmiare quasi 150€ sul prezzo di listino. Una super offerta per un orologio che non ha veramente nulla da invidiare anche ai modelli più blasonati e famosi. Anzi, in molti casi è anche migliore. L’offerta ha una scadenza fissata e quindi si ha qualche giorno per decidere con calma sull’acquisto del Huawei Watch 3.

Huawei Watch 3: la scheda tecnica e le funzionalità

Uno smartwatch non deve essere solo funzionale, ma anche bello da vedere. Negli ultimi anni le aziende hanno capito che per conquistare sempre più utenti era necessario migliorare anche il design degli orologi smart. E questo Huawei Watch 3 ci mostra cosa è possibile fare: a primo acchito non si direbbe essere un wearable. Il design ricorda tantissimo quello di un orologio analogico, compresa una ghiera completamente girevole. L’anima dell’orologio, però, è completamente smart. Lo schermo touch è da 1,43" ed è anche leggermente curvo per facilitare l’utilizzo. Poi, come detto, troviamo una ghiera girevole e un pulsante fisico che permettono di gestire le varie app e di navigare facilmente il menu. Il quadrante può essere anche personalizzato scegliendo tra le tante watch faces disponibili.

Una delle funzionalità speciali dell’orologio è la possibilità di attivare una eSim per essere sempre connessi alla rete. Con lo smartphone è possibile ricevere notifiche, fare chiamate, essere sempre aggiornati su tutto e anche chiedere aiuto a Celia, l’assistente vocale sviluppato da Huawei.

Non mancano le classiche funzionalità che ritroviamo in tutti gli smartwatch. Per il monitoraggio della salute c’è un sensore innovativo che permette di misurare la temperatura cutanea in tempo reale, i battiti cardiaci e la saturazione dell’ossigeno nel sangue, tre parametri fondamentali per stare bene. Per gli amanti dello sport ci sono oltre 100 allenamenti disponibili e c’è anche il GPS per controllare la propria posizione in base allo sforzo fisico. Huawei mette a disposizione anche i propri algoritmi di intelligenza artificiale che aiutano ad avere la forma fisica migliore e un coach sempre pronto a spronarti mentre ti alleni.

Huawei Watch 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Huawei Watch 3 in offerta a un prezzo di 249,90€, con uno sconto di ben il 37% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano poco meno di 150€, una cifra molto interessante per uno smartwatch. Per chi vuole c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva solo al check-out (leggete bene come funziona il regolamento). L’orologio smart viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni (per i clienti Prime).

