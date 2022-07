Huawei Watch 3, il prezzo è crollato: offerta top per lo smartwatch

Il mercato degli smartwatch non si limita al solo Apple Watch. Basta infatti fare una semplice ricerca web per scoprire che ci sono decine e decine di modelli con caratteristiche equiparabili – o addirittura superiori – allo smartwatch della Mela Morsicata con un prezzo di listino decisamente inferiore.

Ne è un esempio lo Huawei Watch 3, tra i wearable di maggior successo del produttore cinese oggi disponibile a un prezzo mai visto prima su Amazon. La scheda tecnica dello Huawei Watch 3 è estremamente valida e consente di utilizzare lo smartwatch tanto nella quotidianità quanto nelle sessioni di allenamento più impegative. E, grazie all’offerta top di Amazon, oggi è più conveniente che mai.

Huawei Watch 3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato, lo Huawei Watch 3 in offerta su Amazon al minimo storico è uno smartwatch versatile ed estremamente valido. Lanciato poco più di un anno fa, il wearable del produttore cinese è ancora oggi tra i migliori che possono essere acquistati sul mercato. Nella cassa da 46 millimetri trova spazio un display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466×466 pixel e bordi stondati. Uno schermo di assoluta qualità, che assicura visibilità eccellente in qualunque condizione di luminosità (anche sotto la luce diretta del sole).

All’interno della cassa (in appena 12 millimetri di spessore) trova invece spazio un sistema a doppio chipset che, oltre a consentire l’esecuzione contemporanea di più app senza rallentamenti, garantisce una gestione ottimale dei consumi. Grazie a questo "stratagemma", i tecnici e gli ingegneri del produttore cinese sono stati in grado di ottenere il massimo dalla batteria da 450 mAh: con un utilizzo normale, lo Huawei Watch 3 ha un’autonomia di 3 giorni.

Non mancano poi tutti i vari sensori per il monitoraggio dello stato di salute e dell’attività fisica. Lo Huawei Watch 3 monitora il battito cardiaco e il livello di saturazione del sangue 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con informazioni immediatamente accessibili nella "faccia" principale del dispositivo. Un sensore di temperatura, invece, permette di misurare ogni volta che si vuole la temperatura corporea e rilevare così eventuali anomalie. I sensori per il monitoraggio degli spostamenti, invece, consentono di tenere traccia della propria attività fisica, con il rilevamento automatico di oltre 100 attività sportive.

Il modulo eSim (le schede telefoniche "virtuali", tanto per intendersi) permette infine di utilizzare lo Huawei Watch 3 in maniera completamente autonoma. Non ci sarà infatti bisogno di sincronizzarlo a uno smartphone per ricevere notifiche di messaggistica istantanea, email ed effettuare o ricevere chiamate. Sarà sufficiente attivare un piano tariffario con un operatore che offre servizi eSim e il gioco è fatto.

Huawei Watch 3 al minimo storico su Amazon: sconto e prezzo

Lo smartwatch cinese top di gamma può essere acquistato oggi a un prezzo mai visto prima. Lo Huawei Watch 3 è disponibile su Amazon a metà prezzo, con un risparmio sul listino che sfiora i 200 euro. Il prezzo scende a 199,90 euro, livello più basso mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire per nessuna ragione al mondo nel caso in cui si stia cercando uno smartwatch versatile (ma che strizza l’occhio a chi vuole monitorare la propria attività fisica).

Huawei Watch 3, smartwatch con eSim 4G, display AMOLED da 1,43 pollici, monitoraggio frequenza cardiaca e saturazione, autonomia estesa