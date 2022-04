Huawei Watch 3 Pro, lo smartwatch top di gamma in offerta costa quasi la metà

Probabilmente, si tratta del più serio concorrente dell’Apple Watch allo scettro di miglior smartwatch sul mercato. Un avversario per alcuni versi inatteso, ma decisamente valido e versatile. Il Huawei Watch 3 Pro è infatti un dispositivo capace di adattarsi a tutte le necessità.

La connettività 4G consente di accedere alla Rete (e controllare così posta elettronica e app di messaggistica) senza che sia necessario avere con sé lo smartphone; i vari sensori per il monitoraggio dell’attività fisica lo trasformano in un coach portatile sempre attento alle nostre performance. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, il Huawei Watch 3 Pro diventa un assoluto best buy della categoria. Il rapporto qualità/prezzo del wearable cinese diventa infatti imbattibile, o quasi. Scopriamo insieme il perché.

Huawuei Watch 3 Pro, caratteristiche e funzionalità

Dotato di un ampio display AMOLED da 1,43 pollici, il Huawei Watch 3 Pro offre all’utente diverse modalità di interazione e controllo. Si può così scegliere di lanciare le app e sfruttare le varie funzionalità direttamente attraverso lo schermo touch o tramite il pulsante laterale e la corona completamente ruotabile. Grazie a quest’ultima, in particolare, sarà possibile scorrere velocemente gli elementi del menu e tra le varie app, oltre a regolare il volume mentre ascoltiamo la nostra musica preferita.

Grazie alla connettività 4G (necessario attivare un abbonamento eSim, ovviamente), infatti, sarà possibile utilizzare lo smartwatch senza attivare la sincronizzazione con lo smartphone. Sarà così possibile installare l’app del nostro servizio di streaming musicale preferito e controllare la riproduzione direttamente dallo schermo del Watch 3 Pro. Non solo: la connettività permette di accedere a social, servizi di messaggistica istantanea e posta elettronica.

Grazie ai vari sensori presenti all’interno della cassa da 48 millimetri, il Hauwei Watch 3 Pro è in grado di monitorare con estrema precisione tanto gli allenamenti quanto i parametri vitali più importanti. Il sensore cardiaco monitora la frequenza 24 ore su 24 mentre il sensore SpO2 permette di misurare il livello di ossigeno nel sangue ogni volta che vogliamo. Lo smartwatch cinese in offerta su Amazon, poi, è in grado di rilevare automaticamente oltre 100 attività d’allenamento e fornire consigli su come ottenere il massimo dalla nsotra attività fisica. Inoltre, grazie al sistema di rilevazione delle cadute, lo smartwatch è in grado di attivare autonomamente i soccorsi, inviando le coordinate GPS per farci localizzare velocemente.

Sul fronte dell’autonomia, poi, il Huawei Watch 3 Pro ha davvero poco da invidiare agli altri smartwatch in commercio, Apple Watch in test. L’architettura a doppio chipset, infatti, consente di bilanciare i consumi e garantire così un utilizzo prolungato del dispositivo. Con connessione 4G sempre attiva, l’autonomia è di 5 giorni completi con singola carica; attivando la modalità ultra-durata sarà invece possibile utilizzare lo smartwatch per 21 giorni senza bisogno di ricaricarlo.

Huawei Watch 3 Pro in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lo smartwatch cinese è tra le offerte top di oggi su Amazon e capire il perché non è troppo difficile. Il Huawei Watch 3 Pro è disponibile con uno sconto del 40% sul listino, con il prezzo crollato a 299,00 euro. Acquistando il Huawei Watch 3 Pro dal link in basso sarà così possibile risparmiare ben 200 euro, poco meno della metà del prezzo consigliato.

Huawei Watch 3 Pro, smartwatch con connettività 4G, display AMOLED 1,43 pollici