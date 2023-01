Huawei Watch 3, sconto mai visto prima: prezzo dimezzato

Non solo Apple Watch. Anche se il settore degli smartwatch sembra essere dominato dall’orologio smart del produttore californiano, le alternative sono molteplici. E alcune delle quali con funzionalità e caratteristiche pefettamente comparabili con l’orologio della Mela morsicata.

Lo Huawei Watch 3 ne è un esempio. Lo smartwatch del produttore cinese è caratterizzato da un design decisamente più "classico" rispetto all’Apple Watch (ha il quadrante circolare, come quello di un orologio da polso "tradizionale") ma con caratteristiche e funzionalità da top di gamma. E grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon, costa davvero pochissimo: un’offerta da non lasciarsi assolutamente scappare.

Huawei Watch 3

Huawei Watch 3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici con finitura 3D (ha gli bordi arrotondati), lo Huawei Watch 3 è caratterizzato da un design elegante e sportivo al tempo stesso. Un pannello di elevata qualità, che garantisce un’ottima visibilità in qualunque condizione di luminosità, anche sotto la luce diretta del sole.

Non mancano, ovviamente, il tracciamento avanzato degli allenamenti. Grazie ai sensori presenti nella cassa, lo Huawei Watch 3 è in grado di rilevare e monitorare autonomamente oltre 100 attività sportive, dalla corsa allo yoga, passando per ciclismo e nuoto. Tutte le informazioni raccolte saranno poi consultabili sull’app per smartphone, grazie alla quale valutare i progressi fatti e stabilire nuovi obiettivi da raggiungere.

Grazie alla tecnologia TruSeen 4.5 e gli algoritmi avanzati è poi possibile misurare costantemente il ritmo cardiaco e scoprire se ci sono delle anomalie. Lo Huawei Watch 3 misura poi il livello di ossigenazione del sangue, la temperatura cutanea e ha un rilevatore di cadute, così da avvisare un contatto amico nel caso in cui dovessi trovarsi in difficoltà.

Lo smartwatch del produttore cinese si sincronizza ovviamente con lo smartphone e consente di controllarne alcune funzionalità, ma grazie al modulo eSIM può diventare completamente autonomo. Basta sottoscrivere un abbonamento per ricevere ed effettuare chiamate, inviare messaggi ai propri contatti e molto altro ancora.

Huawei Watch 3 a tasso zero su Amazon: rate, sconto e prezzo finale

Acquistando oggi lo smartwatch del produttore cinese su Amazon si potrà approfittare di una convenienza doppia. Oltre allo sconto che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre, infatti, è possibile scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

Lo Huawei Watch 3 è disponibile con uno sconto del 50% che fa rispamiare 200 euro sul listino: comprandolo oggi lo paghi 199,90 euro anziché 399,00 euro. A questo si aggiunge la possibilità, per gli iscritti ad Amazon Prime, di pagare a rate a interessi 0: scegliendo questa forma di pagamento prima di aggiungere il dispositivo al carrello si pagherà 39,98 euro al mese per cinque mesi. Praticamente, come un caffè al giorno.

