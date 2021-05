Huawei Watch 3 sta per arrivare ed è una delle novità più attese

Mancano ormai pochi giorni al 2 giugno, che in Italia è la festa della Festa della Repubblica ma in Cina è il giorno in cui Huawei presenterà i primi device con il nuovo sistema operativo HarmonyOS destinati al grande pubblico. Dei nuovi tablet Huawei MatePad Pro 2, da una parte, e il nuovo smartwatch Huawei Watch 3, dall’altra.

Su quest’ultimo si concentrano al momento le maggiori attenzioni, perché per questo dispositivo si tratta del terzo grosso cambiamento in pochi anni: inizialmente lanciato nel 2015 con il sistema operativo Wear OS di Google, poi aggiornato al LiteOS di Huawei, ora passa ad HarmonyOS. La curiosità, quindi, è tanta anche alla luce delle buone vendite globali del modello precedente, il Huawei Watch 2. La casa cinese ha annunciato l’arrivo della nuova versione dando appuntamento su Weibo in modo molto particolare: un poster in cui campeggia la scritta “HarmonyOS“, con sotto la data del 2 giugno, e sotto ancora la corona di un orologio.

Huawei Watch 3: come sarà

Ci si aspetta che, oltre ad avere un nuovo sistema operativo, Huawei Watch 3 avrà anche una nuova interfaccia utente e una batteria migliore. Potrebbe arrivare anche una versione con modem LTE e supporto alle eSIM.

L’uso di HarmonyOS, che non è molto diverso da Android, permetterà probabilmente di sviluppare molte più app per gli smartwatch di Huawei e, quindi, di renderli nel tempo molto più utili per altri scopi oltre a quelli classici di un orologio smart.

La gamma Huawei Watch

Dopo il lancio ufficiale in Cina di Huawei Watch 3 ci vorranno diverse settimane prima dell’arrivo del nuovo smartwatch anche sui mercati internazionali. Probabilmente è per questo che la gamma attuale è ancora ricercata dagli utenti. A spingere le vendite, però, sono certamente i forti sconti applicati da Huawei.

