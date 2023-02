Huawei Watch Fit 2: il nuovo smartwatch è già scontato su Amazon

Nel mercato degli smartwatch abbiamo assistito ad una rapida evoluzione tecnologica che ha reso questi dispositivi sempre più utili per moltissimi utenti, persino indispensabili per alcuni di essi come gli sportivi e, in generale, gli appassionati di fitness.

Ma con schede tecniche sempre più raffinate sono aumentati di conseguenza anche i prezzi praticati al pubblico, cosa che, paradossalmente, rende gli smartwatch migliori meno accessibili ad un pubblico ampio. Bisogna dunque cercare il prodotto giusto, possibilmente nel momento giusto: quello in cui va in offerta su Amazon ed è possibile comprarlo ad un prezzo scontato. Ad esempio Huawei Watch Fit 2, dispositivo arrivato in Italia lo scorso luglio e che, ora, è finamelmente in offerta.

Huawei Watch Fit 2: caratteristiche tecniche

Huawei Watch Fit 2 ha un design rettangolare molto pulito, con bordi arrotondati, cornici della cassa in alluminio, ampio display AMOLED da 1,74 pollici con risoluzione 336×480 pixel. Le finiture sono eleganti e i materiali di qualità. Nel modello in offerta, ad esempio, il cinturino è in pelle.

Grazie ai sensori integrati Huawei atch Fit 2 può monitorare 24 ore su 24 molti parametri importanti per il benessere, come il battito cardiaco. Previsto anche l’invio di notifiche allo smartphone collegato all’orologio, nel caso in cui la frequenza cardiaca sia troppo alta o troppo bassa.

Altro parametro monitorato è la temperatura cutanea, che combinata alla frequenza cardiaca fornisce indicazioni importanti sul nostro livello di stress e, durante le attività sportive, offre indicazioni sulla qualità dell’allenamento e permette di evitare il sovrallenamento e il sottoallenamento.

Non manca, inoltre, la misurazione della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), un dato che abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia ma che è ancora utile conoscere per capire se qualcosa, nella nostra salute, non va. Infine, Huawei Watch Fit 2 tiene traccia del ciclo mestruale e fa una stima della qualità del sonno, se viene indossato anche di notte.

Le attività fisiche che è possibile monitorare sono 97 e tra di esse ci sono sia sport indoor che outdoor, incluso il nuoto poiché il Huawei Watch Fit 2 resiste fino a 50 metri di profondità (5 ATM). Grazie alla modalità Personal Trainer, poi, l’orologio motiva e prepara l’utente nelle fasi di riscaldamento di 7 sport, tra cui corsa, ciclismo e nuoto.

Con Huawei Watch Fit 2 al polso è possibile, grazie alla connessione Bluetooth 5.2 con lo smartphone, fare o ricevere telefonate, inviare messaggi, controllare la posta elettronica, effettuare pagamenti contactless (con l’NFC integrato). Anche senza smartphone, invece, è possibile tracciare costantemente percorsi e posizione attivando il GPS dell’orologio.

Infine, l’autonomia dichiarata dal produttore è di 10 giorni che scendono a 7 in caso di utilizzo particolarmente intenso, con molte ore di GPS attivo.

Huawei Watch Fit 2: l’offerta Amazon

Huawei Watch Fit 2 è arrivato in Italia lo scorso luglio al prezzo di listino di 179,90 euro, neanche molti viste le ottime finiture, i materiali di buona qualità e la tecnologia implementata. Ma con l’offerta in corso su Amazon il prezzo scende ed è possibile portarsi a casa Huawei Watch Fit 2 a 149,90 euro (-17%, -30 euro). Decisamente un ottimo prezzo, per un prodotto di questo livello.

