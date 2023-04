Huawei Watch Fit 2: impossibile a meno di questo prezzo

Con l’arrivo della bella stagione ritorna la voglia di fare attività all’aperto, che sia una rilassante passeggiata o un vero allenamento outdoor. In questo caso avere al polso uno smartwatch che registra parametri vitali, come battito cardiaco o temperatura corporea, rappresenta un notevole supporto che aiuta a conoscere sia lo stato di benessere, sia i miglioramenti ottenuti con l’allenamento.

Gli smartwatch migliori hanno sempre prezzi elevati, ma per fortuna ci sono le offerte Amazon. Come quella su Huawei Watch Fit 2, uno smartwatch recente e completo, disponibile oggi ad un prezzo scontato che lo rende uno dei migliori orologi da avere al polso in questo momento.

Huawei Watch Fit 2: caratteristiche tecniche

Huawei Watch Fit 2 è un dispositivo dal piglio elegante e sportivo, a iniziare dalla cassa rettangolare in alluminio. Il display di tipo AMOLED, misura 1,74 pollici, con risoluzione 336×480 pixel, mentre il cinturino è in morbido silicone.

I sensori di cui è dotato il Huawei Watch Fit 2 assolvono a diverse funzioni, dal monitoraggio 24 ore su 24 del battito cardiaco, al rilevamento della temperatura cutanea, alla concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Questi parametri, aggregati e rielaborati dall’algoritmo proprietario, forniscono anche indicazioni sullo stress, la qualità del sonno e la regolarità del ciclo mestruale in caso di utente donna.

Dall’app Huawei Health è possibile consultare anche lo storico degli allenamenti e lo sforzo registrato durante l’attività fisica, così da calibrare l’esercizio e impostare periodi di recupero. Per chi desidera invece un incentivo all’allenamento fisico è disponibile la funzione Personal Trainer, che attraverso l’assistente vocale motiva e segue l’utente durante 7 sport, dalla fase di riscaldamento fino all’allenamento e al recupero.

Le attività fisiche monitorabili sono 97, inclusi molti sport all’aperto (c’è il GPS) e in acqua: Huawei Watch Fit 2 resiste fino a 50 metri di profondità (5 ATM).

Huawei Watch Fit 2 è collegato allo smartphone con il Bluetooth 5.2 e in questo modo si possono ricevere telefonate direttamente da polso, oppure leggere i messaggi e le email. Con l’orologio, inoltre si possono effettuare pagamenti contctless al POS grazie al chip NFC. L’autonomia, secondo le specifiche del produttore, è di 10 giorni che scendono a 7 giorni qualora sia attivato il GPS per molte ore.

Huawei Watch Fit 2: l’offerta Amazon

Huawei Watch Fit 2 è un dispositivo recente, arrivato in Italia a luglio e con un prezzo di listino di 149,90 euro. Con l’offerta in corso su Amazon, però, il prezzo è tagliato a 129,90 euro (-13%, -30 euro), che sono decisamente pochi per uno smartwatch di tale qualità, tra l’altro disponibile in tre diversi colori di cinturino: nero, azzurro o rosa.

