Huawei Watch Fit, il prezzo è in picchiata: ecco la miglior offerta di oggi

Ci sono alcuni smartwatch che si differenziano dagli altri per le loro funzionalità uniche. Una di queste nicchie è formata dagli smartwatch per lo sport, dispositivi pensati per gli amanti del fitness e che permettono di tenere sotto controllo i propri allenamenti quotidiani. Uno di questi wearable speciali è il Huawei Watch Fit, che già dal nome fa capire quale sia la sua funzione principale. Si tratta di un orologio che prende il meglio degli orologi smart (i sensori di ultima generazione) e degli activyt tracker (le tante modalità sportive supportate). La fusione di questi due aspetti dà vita al Huawei Watch Fit, un wearable molto versatile e utile anche nella vita di tutti i giorni, grazie ai sensori che permettono di monitorare il proprio stato di salute oppure alle app che permettono di ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sul proprio polso.

Per chi è alla ricerca di un dispositivo del genere, oggi è una giornata speciale. Infatti, lo troviamo in offerta al minimo storico con uno sconto di ben il 39% e lo si paga veramente poco.

Huawei Watch Fit: le caratteristiche e le funzionalità

In un orologio di questo tipo si deve partire soprattutto dalle funzionalità offerte. E il Huawei Watch Fit è davvero uno smartwatch completo. Troviamo 97 modalità sportive, tra cui allenamenti di livello professionale come corsa, ciclismo, trekking, escursionismo e anche nuoto (il dispositivo è impermeabile fino a un massimo di 50 metri). La caratteristica più interessante, però, sono i video animati degli esercizi fisici che vengono mostrati direttamente sullo schermo. Una funzione che si trova in pochissimi orologi. E poi lo smartwatch raccoglie tantissimi dati differenti che possono essere analizzati in qualsiasi momento.

Altrettanto validi sono i sensori dedicati al monitoraggio della salute. I battiti cardiaci sono controllati ventiquattro ore su ventiquattro, così come la saturazione dell’ossigeno nel sangue. E in caso di valori anomali si viene avvertiti immediatamente. È disponibile anche un monitoraggio accurato del sonno, con un report giornaliero che mostra come si è riposato durante la notte, e il monitoraggio dello stress. Per le donne c’è anche il controllo del ciclo.

Passando a dati più tecnici, lo smartwatch ha uno schermo da 1,64 pollici di forma rettangolare e permette di controllare tanti dati differenti, dall’orario fino ai passi effettuati. Troviamo a disposizione anche centinaia di watch faces che possono essere cambiate ogni giorno. L’orologio smart può anche essere collegato allo smartphone per ricevere direttamente sul polso le notifiche dei messaggi in entrata o altre informazioni molto utili. L’autonomia della batteria è di circa 10 giorni.

Huawei Watch Fit in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Huawei Watch Fit in offerta a un prezzo di 59,99€, con uno sconto di ben il 39% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di circa 40€, una cifra tutt'altro che da disprezzare per uno smartwatch che ha un prezzo di listino sotto i 100€.



