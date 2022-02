Huawei, il prezzo dello smartwatch lowcost è crollato: l’offerta di oggi

Se non sapete cosa regalare per San Valentino, i dispositivi tecnologici vengono in vostro soccorso. Come accade per Natale o per qualche ricorrenza speciale, gli smartphone, smartwatch o qualsiasi altro dispositivo tech sono una delle migliori idee regalo disponibili. In questi giorni anche su Amazon sono partite decine di offerte dedicate alla festa degli innamorati, con molti dispositivi disponibili con forti sconti. Oggi vi segnaliamo il Huawei Watch Fit, uno smartwatch con caratteristiche molto interessante e un prezzo davvero mini.

Grazie all’offerta disponibile su Amazon, l’orologio smart Huawei lo paghiamo solamente 59,90€, ben il 39% in meno rispetto al prezzo di listino. Per lo smartwatch si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce, e uno dei migliori di tutto il web. Il Huawei Watch Fit, come si può intuire dal nome, è un orologio smart con funzionalità specifiche per il fitness e per l’attività fisica. Ma integra anche sensori per il monitoraggio della salute, oltre a uno schermo molto grande che può essere personalizzato in base alle proprie necessità. Se volete essere sicuri che l’orologio arrivi entro il 14 febbraio dovete essere molto veloci nell’approfittare dell’offerta (che è anche a tempo limitato).

Huawei Watch Fit: la scheda tecnica

Il Huawei Watch Fit non è il classico smartwatch con design circolare, sempre più in voga in questo periodo. Il design ricorda un activity tracker, con schermo allungato di forma rettangolare. Rispetto alle smart band, però, è molto più grande (diagonale da 1,65") e con una qualità maggiore. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo una delle tante watch face disponibili nello store Huawei. La si può cambiare anche ogni giorno in base al proprio umore e alle proprie necessità.

La caratteristica principale dell’orologio smart sono le tante funzioni dedicate all’attività sportiva: è come avere un personal trainer sempre a portata di mano. Il Huawei Watch Fit fornisce 12 sessioni di allenamento animate, con gli esercizi a corpo libero che vengono mostrati direttamente sullo schermo. Sono presenti anche 44 dimostrazioni di movimenti standard. Le modalità sportive, invece, sono 11, tra cui corsa, ciclismo e nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). Il sensore GPS è integrato così si può tenere traccia del percorso di allenamento e analizzare i dati raccolti.

Non mancano i sensori avanzati per controllare il proprio stato di salute. La frequenza cardiaca viene monitorata in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro, così come la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Disponibile anche delle funzioni per tenere traccia del ciclo mestruale e del livello dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc per rilassarsi.

Lo smartwatch può essere collegato allo smartphone per ricevere direttamente sul polso le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata. Chiudiamo con la durata della batteria: l’autonomia è di circa 10 giorni.

Huawei Watch Fit in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se regalare uno smartwatch per San Valentino è il tuo obiettivo, non farti sfuggire questa offerta dedicata al Huawei Watch Fit. L’orologio smart è disponibile su Amazon a un prezzo di 59,90€, con uno sconto di ben il 39%. Acquistandolo oggi si risparmiano una quarantina di euro. Per il Huawei Watch Fit si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon e si hanno le classiche due settimane di tempo per fare il reso.

Huawei Watch Fit