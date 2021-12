Huawei, lo smartwatch lowcost è in offerta e oggi costa pochissimo

Se state cercando un’idea regalo lowcost per Natale e avete intenzione di acquistare uno smartwatch, oggi potrebbe essere il giorno giusto. Su Amazon, infatti, sono state lanciate alcune offerte sugli smartwatch e una delle più interessanti riguarda il Huawei Watch FIT, un wearable a metà tra un activity tracker e uno smartwatch con funzionalità dedicate appositamente al mondo del fitness, disponibile con uno sconto del 39% sul prezzo di listino.

Il Huawei Watch FIT è il dispositivo perfetto per coloro che vogliono tenersi in forma ma non hanno troppo tempo da dedicare a un personal trainer e agli allenamenti. Il wearable, infatti, ha degli allenamenti preimpostati e sullo schermo mostra delle animazioni su come farli. È come avere al proprio polso un allenatore che ogni giorno ci propone cose differenti e ci sprona a fare sempre meglio. Come tutti gli smartwatch non mancano poi le funzionalità per il monitoraggio della salute, come ad esempio il battito cardiaco in tempo reale. La batteria ha una durata di circa 10 giorni e con la ricarica rapida basta poco per avere un giorno aggiuntivo di autonomia. Se state cercando uno smartwatch da regalare a Natale, il Huawei Watch FIT potrebbe fare al caso vostro.

Huawei Watch Fit: le caratteristiche tecniche

Lo smartwatch Huawei Watch FIT ha un design un po’ particolare: lo schermo da 1,65” ha una forma rettangolare che ricorda un po’ quella degli activity tracker, ma è molto più largo. Con un display così grande è possibile tenere sempre sotto controllo le informazioni più importanti, a partire dal battito cardiaco (monitoraggio continuo) fino ad arrivare alle calorie bruciate.

Come si può intuire dal nome il Huawei Watch FIT è uno smartwatch pensato per il fitness. Integra ben 97 modalità di allenamento ed è quasi come avere un personal trainer al proprio polso. Ci sono ben 12 sessioni di allenamento animate: lo schermo mostra come devono essere fatti gli esercizi a corpo libero, lo stretching e gli addominali. Il GPS è integrato e lo smartwatch è anche resistente all’acqua fino a 50 metri (lo si può utilizzare anche durante gli allenamenti di nuoto).

Non manca il monitoraggio della salute a partire dal battito cardiaco in tempo reale. Se viene rilevato qualche dato anomalo, la persona viene subito avvertita e invia anche un promemoria per ricordare di ricontrollare lo stato di salute. Disponibile anche il monitoraggio dell’ossigenazione del sangue e della salute della donna con le varie fasi del ciclo. Lo smartwatch può essere associato anche allo smartphone per mostrare sullo schermo le varie notifiche. La batteria ha una durata fino a 10 giorni e si ricarica abbastanza velocemente.

Huawei Watch Fit in offerta: prezzo e sconto

Con un prezzo di 59,99€ e uno sconto del 39% sul prezzo consigliato, il Huawei Watch Fit è al momento uno degli smartwatch con il miglior rapporto qualità-prezzo in offerta su Amazon. Acquistandolo ora si risparmiano 39€ sul prezzo di listino. Bisogna, però, essere veloci nell’acquistare il wearable: l’offerta termina il 19 dicembre. Il periodo di reso, invece, è esteso fino al 31 gennaio 2022 e si avrà tutto il tempo di testare lo smartwatch.

Le colorazioni disponibili sono quattro: nero, blu, rosso e rosa.

Huawei Watch FIT – Nero

Huawei Watch FIT – Blu

Huawei Watch FIT – Rosso

Huawei Watch FIT – Rosa