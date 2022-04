Huawei Watch GT 2, nuovo minimo storico: a questo prezzo è un affare

Se si monitorano costantemente le offerte di Primavera che vengono lanciate quotidianamente su Amazon si riescono a trovare delle perle nascoste che permettono di far risparmiare decine di euro. Una di queste perle nascoste riguarda lo smartwatch Huawei Watch GT 2, che da pochi giorni è tornato in super offerta al minimo storico a un prezzo di 99,90€. Lo sconto è del 50% e praticamente lo si paga la metà (il risparmio sfiora i 100€). Amazon offre anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero.

Uno sconto così elevato è molto semplice da spiegare: lo smartwatch è stato lanciato sul mercato da oramai un paio di anni e nel frattempo è uscito il nuovo Huawei Watch GT 3. Questo, però, non deve farci pensare che si tratti di un dispositivo datato: ancora oggi è in grado di dire la sua e offre le stesse funzionalità di smartwatch più recenti. Inoltre, Huawei in questi anni lo ha aggiornato costantemente lato software, implementando nuove features sulla salute e sull’attività fisica. Altra caratteristica che rende il Huawei Watch GT 2 molto interessante è il GPS integrato, che si attiva ogni volta che si inizia a fare allenamento. L’offerta dura solamente pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne

Huawei Watch GT 2: scheda tecnica e funzionalità

Il Huawei Watch GT 2 che troviamo in offerta è la versione più piccolina con schermo da 42mm. La grandezza è perfetta e si adatta a qualsiasi polso, anche a quelli più minuti. Il design è molto elegante: il quadrante ha una forma circolare, come quella degli orologi analogici. Inoltre, è possibile personalizzare lo schermo scegliendo tra le centinaia di watch faces offerte da Hauwei. Ce ne sono alcune più eleganti che ricordano il quadrante di un orologio analogico, altre, invece, mettono in primo piano i dati sulla salute e sull’attività fisica.

Il monitoraggio dei principali parametri vitali e dell’attività fisica sono le due più importanti funzionalità smart del Huawei Watch GT 2. Grazie alla tecnologia TruSeen si può controllare il proprio battito cardiaco in qualsiasi momento, e in caso di qualche dato anomalo si viene immediatamente avvisati. Per monitorare la salute c’è anche l’indicatore della saturazione dell’ossigeno nel sangue e quello del riposo che fornisce un report completo sul sonno. Non viene trascurato nemmeno lo stress: in ogni momento è possibile controllare il proprio livello di stanchezza in base a un preciso parametro studiato da Huawei.

Molto ricca anche la parte dedicata all’attività fisica. Le modalità sportive supportate sono una decina e c’è anche un coach virtuale che ti sprona in ogni momento a dare il meglio di te. Il GPS è integrato e si attiva ogni volta che si inizia un’attività all’aperto. Chiudiamo con la batteria: l’autonomia è di circa sette giorni.

Huawei Watch GT 2 in offerta: sconto e prezzo

Se non volete spendere una cifra esagerata per il vostro nuovo smartwatch, difficilmente troverete un’offerta migliore di questa. Il Huawei Watch GT 2 oggi lo troviamo su Amazon in super promo a un prezzo di 99,90€, con uno sconto del 50%. Si risparmia una cifra molto vicino ai 100€. Inoltre, c’è la possibilità di pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 19,98€ al mese. Lo smartwatch viene venduto e spedito da Amazon e per i clienti Prime la consegna è gratuita e veloce. Per il reso si hanno disposizione ben 30 giorni di tempo, in modo da testarlo a fondo

Huawei Watch GT 2