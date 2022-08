Huawei Watch GT 2, il prezzo crolla: oggi lo paghi la metà

Trovare uno smartwatch a metà prezzo non è una cosa usuale e per questo motivo quando c’è un’occasione del genere bisogna essere bravi nell’approfittarne al volo. E oggi è proprio uno di quei giorni fortunati. Da oggi su Amazon troviamo il Huawei Watch GT 2 da 42mm in offerta con uno sconto del 50% che fa risparmiare poco meno di 100€. E c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Gli smartwatch Huawei sono diventati oramai sinonimo di affidabilità nel settore dei wearable. L’azienda cinese sta continuando a investire in questo mercato e i suoi dispositivi sono sempre stati ottimi e con un elevato rapporto qualità-prezzo. Rapporto che oggi diventa straordinario per il Huawei Watch GT 2 che grazie allo sconto del 50% scende addirittura sotto i 100€. Un super prezzo per un orologio smart che ha davvero tante caratteristiche interessanti, a partire da un sistema avanzatissimo per il monitoraggio della salute. L’offerta potrebbe durare pochissimi giorni o pochissime ore e per questo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Huawei Watch GT 2 da 42mm: la scheda tecnica

Non sono tanti i dispositivi che ricevono il badge "Amazon’s Choice". Per averlo devi rispettare alcuni stringenti requisiti di qualità e il Huawei Watch GT 2 da 42 li ha superati, ottenendo il badge. Questo testimonia la qualità dell’orologio.

Il modello che troviamo in offerta è quello più piccolo tra quelli a disposizione, con uno schermo da 1,3", dimensione perfetta per chi non vuole uno smartwatch con un quadrante troppo grande. Il design è anche molto elegante, il che lo rende perfetto sia per allenarsi sia nella vita di tutti i giorni. Inoltre, è possibile personalizzare i quadranti scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione da Huawei.

Per il monitoraggio della salute Huawei ha sviluppato il sistema TruSeen 3.5 che permette di misurare costantemente la frequenza cardiaca e anche il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, un dato che ha assunto sempre una maggiore rilevanza negli ultimi anni. Non manca il monitoraggio del sonno, con un report dettagliato sulla qualità del nostro riposo, e dello stress, con esercizi di respirazione che ci aiutano a diminuire la stanchezza mentale.

Per gli appassionati di sport troviamo più di quindici modalità sportive, tra cui allenamenti classici come la corsa e il ciclismo. C’è anche l’aiuto di un coach virtuale che ci aggiorna costantemente sull’andamento della nostra performance e ci sprona a dare il meglio.

Collegando l’orologio allo smartwatch è possibile ricevere le notifiche dei messaggi e delle chiamate direttamente sullo schermo del wearable. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia di circa una settimana.

Huawei Watch GT 2 da 42mm in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Huawei Watch GT 2 da 42mm: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 99,90€, con uno sconto del 50% che fa risparmiare praticamente 100€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero: 19,98€ al mese. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore per i clienti Prime. Giusto in tempo per l’inizio delle vacanze estive.

Huawei Watch GT 2 da 42mm