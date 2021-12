Huawei Watch GT 2 in offerta lampo: solo oggi lo paghi meno della metà

Siete alla ricerca di uno smartwatch da regalare a Natale? Oggi è la vostra giornata fortunata. Infatti su Amazon è disponibile in offerta lampo il Huawei Watch GT 2, uno degli smartwatch più affidabili usciti negli ultimi anni. E l’offerta è davvero speciale: il wearable è in sconto del 56% a un prezzo di poco inferiore ai 100€. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Il Huawei Watch GT 2 è uno smartwatch uscito oramai da qualche anno (tanto che sul mercato è presente anche il Watch GT 3), ma che ancora può dire la sua e non è così inferiore rispetto a dispositivi più moderni. A bordo, infatti, ci sono tutte le caratteristiche e le funzionalità che ci si possono aspettare da un orologio intelligente: tante modalità di allenamento, il monitoraggio continuo della salute (frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue) e un’autonomia che arriva fino alle 2 settimane. Come abbiamo detto, però, c’è poco tempo per approfittare di questa offerta: scade oggi 2 dicembre alle ore 23:59.

Huawei Watch GT 2: caratteristiche tecniche

Quando è stato lanciato qualche anno fa, il Huawei Watch GT 2 era un top di gamma nel suo settore e ancora si difende piuttosto bene. A bordo troviamo il chip Kirin A1, pensato appositamente per i wearable e che garantisce ottime prestazioni e un’autonomia che arriva fino a 14 giorni (noi lo abbiamo testato a fondo e siamo riusciti ad arrivare anche fino a 3 settimane con un utilizzo standard). L’orologio smart ha uno schermo AMOLED da 1,39" con un quadrante che può essere personalizzato a proprio piacimento e che mostra tutte le informazioni più importanti.

Il Huawei Watch GT 2 è uno smartwatch con un design elegante, ma che nasconde un’anima sportiva. Sono presenti, infatti, una trentina di allenamenti e una decina di sport, tra cui il ciclismo e il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). È presente anche un coach personale che ti motiva durante gli allenamenti e ti aggiorna con l’andamento dell’attività fisica. Doppio sistema di tracciamento integrato: sia GPS sia GLONASS.

Lo smartwatch è anche un dispositivo per monitorare la salute: il battito cardiaco è in tempo reale, così come il livello dello stress. Non manca il sensore per monitorare l’ossigenazione del sangue e la qualità del sonno. Tutti i dati raccolti dallo smartwatch sono presenti anche sull’app dello smartphone e possono essere analizzati.

Il wearable comunica anche con lo smartphone tramite il Bluetooth: è possibile cambiare brano direttamente dallo smartwatch e rispondere alle chiamate (è presente un microfono e delle casse audio).

Huawei Watch GT 2 offerta lampo: prezzo e sconto

Una delle offerte di Natale più interessanti fino a questo momento. Il Huawei Watch GT 2 è in offerta lampo su Amazon a un prezzo di 99,90€, con uno sconto del 56% rispetto al prezzo di listino. In termini monetari si tratta di un risparmio di ben 129,10€. Inutile dire che si tratta anche del prezzo più basso di sempre su Amazon. Per acquistarlo avete ancora poche ore: la promozione scade questa sera. Come tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022, quindi potete testare l’orologio con calma.

