Huawei Watch GT 2, oggi in offerta con uno sconto speciale

Uno degli smartwatch più apprezzati dagli utenti (tanto da avere il bollino “Amazon’s choice”) torna nuovamente in offerta su Amazon e lo fa con uno sconto davvero speciale: ben il 35% in meno rispetto al prezzo di listino. Stiamo parlando del Huawei Watch GT 2 con cassa da 42mm (la versione più piccola dell’orologio intelligente), in offerta sul sito di e-commerce a un prezzo di 128,42€. Si tratta di un ottimo prezzo, per uno smartwatch top di gamma che garantisce prestazioni elevate e funzionalità avanzate.

Nonostante sia uscito sul mercato da oramai diverso tempo, il Huawei Watch GT 2 resta ancora adesso uno dei wearable migliori. La batteria è una sicurezza, con un’autonomia che supera tranquillamente la settimana. Così come le funzionalità presenti: il battito cardiaco viene monitorato in tempo reale e in caso di qualche dato anomalo si viene avvertiti immediatamente. Presente anche un doppio sistema di geolocalizzazione (GPS + GLONASS) molto utile soprattutto durante gli allenamenti (corsa all’aperto, ciclismo). L’offerta è davvero molto interessante e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

Huawei Watch 2 da 42mm: le caratteristiche tecniche

Il tempo non ha scalfito le qualità del Huawei Watch GT 2, che resta tuttora un ottimo smartwatch e con funzionalità molto avanzate. E con un prezzo vicino ai 100€ è davvero un ottimo affare. Ma andiamo con ordine e vediamo le caratteristiche dello smartwatch Huawei.

Il modello in offerta è quello più piccolo, con cassa da 42mm, ideale se non amate gli orologi grandi o se non volete un dispositivo troppo pesante. Lo schermo ha una diagonale da 1,2 pollici, mentre lo spessore della cassa è di soli 9,4mm. Il quadrante può essere personalizzato con le tante watch faces disponibili e che possono essere scaricate direttamente tramite l’applicazione Health di Huawei.

A bordo è presente il processore Kirin A1 realizzato direttamente da Huawei e che garantisce ottime prestazioni e una durata prolungata della batteria (più di una settimana). Come tutti gli smartwatch, anche il Huawei Watch GT 2 ha funzionalità speciali per il monitoraggio dell’attività fisica. In totale sono 15 le modalità di allenamento presenti, tra cui la corsa, il ciclismo, l’alpinismo e le escursioni all’aperto. Presente anche un doppio sistema di geolocalizzazione (GPS + GLONASS) che traccia alla perfezione il percorso durante l’allenamento all’aperto. In questo modo sarà possibile vedere i tratti in cui si è spinto di più.

Non manca il monitoraggio della salute: il battito cardiaco può essere controllato in ogni momento e in caso di dati anomali si viene subito avvertiti. Presente anche il monitoraggio del sonno con un dettagliato report del proprio riposo che può essere visualizzato sull’app dello smartphone. E per il benessere personale c’è anche il livello di stress quotidiano.

Huawei Watch 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire per uno smartwatch di ottima qualità. Il Huawei Watch 2 da 42mm è in offerta su Amazon a 128,42€, il 35% in meno rispetto al prezzo di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano più di 70€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 25,69€ al mese. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon.

