Huawei Watch GT 2, il prezzo crolla: la miglior offerta di oggi

Torna in offerta con uno sconto sensazionale uno dei migliori smartwatch per rapporto qualità-prezzo. Stiamo parlando del Huawei Watch GT 2 da 42mm, orologio smart lanciato da oramai un po’ di tempo, ma che si rivela essere ancora un ottimo dispositivo. E con tutte le funzionalità giuste per essere il vostro nuovo orologio smart. La versione che troviamo in offerta è quella più piccolina, con schermo da 1,2". Per quanto riguarda tutto il resto è identico al modello più grande.

La promo che troviamo oggi è davvero molto interessante. Il Huawei Watch GT 2 è disponibile con uno sconto di ben il 50% e si risparmiano esattamente 100€ sul prezzo di listino. Per il dispositivo si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il sito di e-commerce offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare molto presto. Se siete alla ricerca di un orologio top a un prezzo tutto sommato accettabile, difficilmente troverete qualcosa di meglio.

Huawei Watch GT 2

Huawei Watch GT 2: la scheda tecnica e le funzionalità

Quando si vuole acquistare un orologio smart, oltre a guardare le caratteristiche e il prezzo, ci si deve focalizzare soprattutto sulle funzionalità offerte. E su questo punto di vista il Huawei Watch GT 2 è davvero uno dei migliori che possiate trovare sul mercato. Lo smartwatch dell’azienda cinese è un ottimo compagno per monitorare costantemente i vostri parametri vitali e gli allenamenti svolti. Dentro la scocca dell’orologio, infatti, troviamo sensori che ci aiutano a controllare in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue, due parametri molto importanti per capire il proprio stato di salute. Non manca il monitoraggio del sonno e anche quello dello stress. Per quanto riguarda l’attività fisica, invece, le attività fisiche supportate sono ben quindici, tra cui i grandi classici come corsa e ciclismo. Durante l’attività fisica veniamo supportati anche da un coach virtuale che ci fornisce in tempo reale i tempi della nostra performance.

Passando alle caratteristiche tecniche, abbiamo uno schermo da 1,2" che garantisce ottimi colori anche sotto la luce del sole. Inoltre, c’è anche la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra le tante watch faces messe a disposizione gratuitamente da Huawei. Troviamo anche un doppio sistema di geolocalizzazione: GPS e GLONASS. Chiudiamo con la batteria che ha un’autonomia di circa una settimana.

Huawei Watch GT 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Huawei Watch GT 2 in super promo su Amazon al prezzo di 99,90€, con uno sconto di ben il 50%. Per l’orologio si tratta del minimo storico e per questo motivo non si può non approfittare dell’offerta. Il risparmio netto è di 100€ e c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 19,98€ a tasso zero. Il wearable viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochissimo. Si ha anche tutto il tempo per testarlo: sono trenta i giorni per effettuare il reso.

