Huawei, lo smartwatch topo quasi a metà prezzo su Amazon: l'offerta imperdibile

Con la sua scocca in titanio e quadrante in vetro zaffiro, il Huawei Watch GT 2 Pro è certamente uno degli smartwatch più eleganti e dal design più curato oggi disponibili sul mercato. Ovviamente, oltre l’aspetto c’è molto di più: il wearable del produttore cinese è anche caratterizzato da funzionalità smart e avanzate che consentono di monitorare vari parametri e registrare automaticamente i dati di oltre 100 attività sportive. Insomma, un utilissimo “compagno d’allenamenti" che oggi diventa imperdibile.

Il Huawei Watch GT 2 Pro è infatti una delle offerte top di Amazon, con uno sconto superiore al 40% sul listino che permette di acquistare lo smartwatch quasi al prezzo più basso di sempre. Un’offerta che rende il Watch GT 2 Pro un best buy per tutti coloro che sono alla ricerca di un orologio smart duraturo e versatile. Caratterizzato da un design raffinato e realizzato con materiali di pregio, può essere utilizzato sia come un “normale" orologio, sia come un fitness tracker ricco di funzionalità e di strumenti utili a migliorare le proprie prestazioni sportive.

Huawei GT 2 Pro in offerta su Amazon, caratteristiche e funzionalità

Sotto il display AMOLED da 1,39 pollici (incastonato in una scocca al titanio e protetto da un vetro zaffiro resistente agli urti e all’usura del tempo), il Huawei GT 2 Pro monta il SoC proprietario Kirin A1, capace di gestire al meglio (e con grande efficienza) tutti i sensori presenti all’interno della cassa. Grazie al GPS integrato, ad esempio, sarà possibile monitorare con precisione gli allenamenti oppure ottenere indicazioni stradali senza bisogno di utilizzare lo smartphone. Il sensore ottico per il battito cardiaco misura costantenemente, e con grande precisione, il battito del cuore, monitorandolo e valutando eventuali anomalie.

Grazie alla connettività Bluetooth sarà possibile sincronizzare lo smartwatch con il proprio telefonino (compatibile sia con Android sia con iPhone) e ricevere notifiche e chiamate direttamente sul wearable. Sarà così possibile rispondere a messaggi o email ed effettuare chiamate senza dover usare lo smartphone: basterà sfiorare lo schermo per inviare il testo o avviare una chiamata.

Sul fronte dell’utilizzo “sportivo", lo smartwatch cinese in offerta su Amazon è in grado di monitorare oltre 100 attività sportive: ci sono ovviamente quelle più “usuali" come corsa, jogging, nuoto e bici, ma anche altre attività sportive solitamente non registrabili attraverso uno smartwatch (come lo sci, il golf o l’arrampicata). Grazie al sistema di rilevazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue, lo smartwatch cinese fornisce indicazioni anche sull’indice VO2Max, che permette di capire la soglia massima di sforzo nel corso degli allenamenti.

Per ogni sport, il Huawei Watch GT 2 Pro fornisce dati e indicazioni personalizzate (nello sci, ad esempio, la pendenza massima e la velocità media; mentre per il golf analizza la postura e fornisce indicaizoni su come migliorare lo swing) come se fosse un allenatore in carne e ossa. Se, ad esempio, si decide di seguire uno dei 10 programmi di allenamento jogging, una voce fornirà indicazioni e suggerimenti su come migliorare cadenza e velocità, per massimizzare lo sforzo e ottenere risultati sempre migliori.

Decisamente interessante l’autonomia garantita dallo smartwatch cinese. Il Huawei GT 2 Pro monta un accumulatore agli ioni di litio capace di assicurare fino a 14 giorni di utilizzo con singola carica. Un vero e proprio “maratoneta", se confrontato con l’autonomia di altri indossabili. L’Apple Watch, spesso e volentieri utilizzato come “pietra di paragone" nel settore degli smartwatch, ha un’autonomia dichiarata di 18 ore e deve essere così ricaricato ogni notte.

Huawei GT 2 Pro in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Un dispositivo funzionale e versatile che, come già accennato, oggi può essere acquistato a un prezzo decisamente interessante. Lo sconto del 42% sul listino fa scendere il prezzo a 175,20 euro, permettendo così di risparmiare oltre 124 euro. E grazie al servizio “Paga a rate con Cofidis" (selezionabile in fase di check out, modificando le modalità di pagamento) è possibile dilazionare il pagamento in diverse mensilità, con rate a interessi zero.